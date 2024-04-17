Merkez Bankası 2023 için 818 milyar lira zarar açıkladı

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduatların (KKM) da etkisiyle 2023 yılı için 818 milyar 182 milyon 863 bin 710 lira zarar açıkladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Başkentli bir yurttaş, " 'Kur Korumalı Mevduat' diyerek vatandaşa zulüm ediyorlar. Yoksuldan alıp zengine verdiler" dedi. Bir emekli ise " Merkez Bankası'nın içini boşalttılar. Boşaltınca bu hale geldi. Zaten çok kötü bir yönetim var. Türkiye, Türkiye olalı böyle bir yönetim görmemiştir" değerlendirmesini yaptı.
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulamasının (KKM) da etkisiyle 2023 yılı için 818 milyar 182 milyon 863 bin 710 lira zarar açıkladı. Başkentli yurttaşlar, Merkez Bankası'nın zararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.
Başkentli bir yurttaş, "Türkiye aynı olayı 1980'li yıllarda yine yaşamıştı. Bunun acısını yaşadığımız halde yeniden aynı şekilde 'Kur Korumalı Mevduat' diyerek vatandaşa zulüm ediyorlar. Yoksuldan alıp zengine verdiler" dedi.
"MERKEZ BANKASI'NIN İÇİNİ BOŞALTTILAR"
"Merkez Bankası sürekli başkan değiştiriyor, yönetim çok kötü. Bankanın başına işi bilenler gelmiyor" diyen emekli kadın şöyle konuştu:
"Bunların çok büyük etkisi var. Ekonomi çöktü, üretim yok. Dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Bütün bunlar olurken tabii ki burada Merkez Bankası etkileniyor. Halk çok etkileniyor. 10 bin lira maaşla yaşayamaz hale geldik, dibe vurduk. Gerçekten emekli perişan durumda, faizler çok yüksek. İnsanların alım gücü yok, evine et alamıyor, süt alamıyor, ev alamıyor, taşınamıyor, evlenemiyor. İnsanlar çok çaresiz. Merkez Bankası'nın içini boşalttılar tabii ki. Boşaltınca bu hale geldi. Zaten çok kötü bir yönetim var. Türkiye, Türkiye olalı böyle bir yönetim görmemiştir."
"HEP AF İSTİYORLAR, AFFEDİLİYORLAR"
Merkez Bankası'nın sürekli başkan değiştirdiğine dikkat çeken emekli kadın, "Böyle önemli bir kurumun sürekli başkan değiştirmesi zaten bu ekonominin bu durumda olmasından dolayı. Öyle önemli bir kurumda bir başkan sürekli değişmez" diye konuştu. Emekli kadın, önceki Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istediğini hatırlatarak, "Zaten hep af istiyorlar, affediliyorlar" dedi.
Emekli kadın açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Emekliyim, kiramı ödeyemiyorum. Oğlum var bekar evlenemiyor. Emekli maaşı 10 bin lira, kiralar 15 bin lira. İnsanlar ne yiyecek ne içecek? Elektriğini, suyunu, doğal gaz faturasını nasıl ödeyecek, gıdasını nasıl olacak? Bir kilo et 600-700 lira olmuş. Ne yapacak bu Türk halkı? Türkiye, Türkiye olalı böyle bir enflasyon, böyle bir pahalılık, böyle bir yönetim görmedi."
"MERKEZ BANKASI İYİ YÖNETİLEMİYOR"
Kasanın ekside olduğunu belirten emekli yurttaş, "İyi bir şey değil. Merkez Bankası iyi yönetilemiyor. İşin ehli insanların gelmesi lazım. Sağ-sol partiye bakmaksızın orayı kim iyi yönetirse o kişinin yapması lazım" ifadelerini kullandı.
10 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen emekli kadın, "Bütün sıkıntıyı vatandaş çekiyor, olan vatandaşa oluyor. Geçinemiyorum, kızımla oturuyorum" diye tepki gösterdi.
"DOĞRU EKONOMİ POLİTİKALARIYLA İYİ YÖNETİLEBİLİRDİ"
Emekli olduğunu ve çalıştığını belirten bir başka yurttaş da Kur Korumalı Mevduat'ın bakan Nureddin Nebati döneminde hayata geçtiğini anımsatarak "Adam kendini göstermek için aralardan çıkıp bir yerlerde kendini göstermeye çalıştı. Böyle siyaset olmaz" dedi.
Üniversite mezunu iş arayan genç ise şöyle konuştu:
"Merkez Bankası'nın bu kadar açık vermesi çok üzücü. Avrupa'daki veya Amerika'daki yaşıtlarımızın alabildikleri bizim yaşımızdayken şeyleri göz önümüzde bulundurduğumuz da tabii ki insan üzülüyor. Ammavelakin Avrupa'da yaşamıyoruz, coğrafyamız ne yazık ki buna çok elverişli bir coğrafya değil. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Daha doğru ekonomi politikalarıyla iyi yönetilebilirdi. Fakat elimizdeki bu bir genç olarak üzgünüm."
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