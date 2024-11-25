Merkezefendi Belediyesi\'nden Üçüncü Kreşin Temeli Atıldı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukların daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla ilçeye kazandırılacak üçüncü kreşin temeli atıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üçüncü kreşimizi ilçemize kazandırıyoruz. 2019 yılından itibaren adaletsizliklere karşı eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, eğitime desteklerini sürdürüyor. Daha önce ilçeye iki kreş kazandıran Merkezefendi Belediyesi, üçüncü kreşin temeli de attı. Merkezefendi Belediyesi Mehmet Karataş Kreşi'nin temel atma töreni Muratdede Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Yukatel'in kurucusu Yusuf Karataş ile annesi, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Adaletsizliklere karşı eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz"

Açılışta konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kreş sayısını artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Mutlu ve heyecanlıyız. Üçüncü kreşimizi ilçemize kazandırıyoruz. 2019 yılından itibaren adaletsizliklere karşı eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Bu konu bizim için çok önemli. 2019 yılından bu yana bizi yalnız bırakmayan basketbol takımımızın sponsoru Yusuf Karataş'ın katkılarıyla bu kreşimizi hizmete açacağız. Enflasyonun artmasıyla, alım gücünün düşmesiyle ve buna bağlı olarak annelerinde çalışmasıyla birlikte tam gün kreşlere ihtiyaç vardı. Bölge anlamında da kreşimizin mevcut konumu ihtiyacı karşılayacak durumda. Bu törenimizi özellikle bugün gerçekleştirmek istedik. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan doğru nesli geleceğe hazırlamaktır"

Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da "Atatürk'ü başöğretmen olarak yad ediyor, kendisini şükran ve minnetle anıyoruz. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan doğru nesli geleceğe hazırlamaktır. Ülkemizin şartlarını ve sıkıntıları biliyoruz. Ülkesine ve milletine bağlı nesiller yetirmenin bu hizmetlerle sonuç bulacağını düşünüyorum. Bu hizmetlerinden ötürü başkanımıza ve bağışçımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bu anlamlı günde bu hizmetin temelini atmak bizi mutlu ediyor"

Yukatel'in kurucusu ve kreşin bağışçısı Yusuf Karataş ise "Denizliyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şeniz Başkanla birlikte bir kreş ziyareti sırasında babamın çocukları çok sevdiği aklıma geldi. Çok daha fazla kreşe ihtiyaç var. En iyi ve doğru olarak gördüğüm, hayır işi olduğuna inandığım için kreşi yapalım dedik, protokolü imzaladık. Bu anlamlı günde bu hizmetin temelini atmak bizi mutlu ediyor. En kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağının sözünü aldık. Açılışta buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

"Kreşlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da "Bugün burada olmaktan dolayı keyifliyiz. Başkanımıza ve bağışçımıza teşekkür ediyorum. Ben değil biz anlayışıyla çalışan, kaynakları doğru kullanan, hizmet aşkıyla yaşayan herkese sonsuz teşekkürler. Denizli'de olmayan kreşi ilk kez Şeniz Başkanımız kazandırmıştı. Bugün aynı heyecanla üçüncü kreşi kazandırıyor. Kreşlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herkesin yüzü gülsün istiyoruz. Mutlu bir Denizli için çalışıyoruz. Bunu da hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak ve yeni kreşin temel atımını gerçekleştirdi.