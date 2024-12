Merkezefendi\'de Düzenlenen "4. Engelsiz Fest", Dünya Engelliler Günü\'nde Başladı

Güncel

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen "4. Engelsiz Fest" yoğun bir katılım ile başladı. Başkan Şeniz Doğan, "Kreşlerimizle birlikte Engelsiz Yaşam Akademi'mizi ayakta tutacağımızın sözünü veriyorum. Biz ne olursa olsun, tüm imkanlarımızla sizin yanınızdayız" dedi.

Dünya Engelliler Günü için farkındalık yaratmak amacıyla daha önce üç kez düzenlenen Engelsiz Fest'in bu yıl dördüncüsü, büyük bir coşku ve enerji ile başladı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, CHP Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, Merkezefendi Halk Eğitim Müdürü Harun Maden, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Osman Bartal, Osman Tığ ve Emrah Karan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda özel birey ile aileleri katıldı.

2019 yılından bu yana özel bireyler ve aileleri için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, şöyle konuştu:

"Sizlerden aldığımız enerji ve güçle motive oluyoruz"

"Her zaman yan yana, can cana olduğumuz özel bireylerimiz ve kıymetli aileleri ile bu anlamlı günde bir aradayız. Hepiniz harika görünüyorsunuz. Enerjinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bizler, sizlerden aldığımız enerji ve güçle motive oluyor, güzel projelerimizi ilçemize kazandırıyoruz. Hep birlikte Merkezefendi'mizi geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bir sürü problem içinde sizlerin hayat mücadelesinde olduğunuzu ve hayata tutunduğunuzu görüyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak daha çok şeyler yapmak ve büyük projeler üretmemiz gerektiğini farkına varıyoruz. Bizler şanslıyız ki yollarımız sizinle kesişti. Her özel bireyimizin engeline göre bir eğitim çalışması gerektiğini düşündük ve bunu gerçekleştirdik. Özel bireyimizin engelini bu sayede biraz daha rahatlatalım istedik. İstihdam bizim için çok önemli. Bir işe alımda önceliğimiz her zaman özel bireylerimiz oldu.

"Kreşlerimizle birlikte bu tesisi ayakta tutacağımızın sözünü veriyorum"

Annelere, babalara ve ailelere çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğunuz tüm sıkıntıları biliyoruz. Bir sürü gereksiz harcamalara ayrılan bütçeleri sizlere vermediler. Biz ne olursa olsun, tüm imkanlarımızla sizin yanınızdayız. Gerekirse her yeri kapatacağız, Engelsiz Yaşam Akademimizi açacağız dedik ve Halk Eğitim Müdürlüğü'ndeki öğretmenlerimizi istihdam ettik. Öğretmenlerimize de oluşturdukları sevgiden ve bağdan dolayı teşekkür ediyorum. Kreşlerimizle birlikte bu tesisi ayakta tutacağımızın sözünü veriyorum."

"Mola Evi ve Mola Otobüsü projelerini en kısa zamanda hayata geçireceğiz"

Özel bireylerin hayatına kolaylaştırma konusunda artık Denizli'de daha güçlü ve kuvvetli olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Doğan, "Bir müjde vermek istiyorum. Mola Evi ve Mola Otobüsü projelerini en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bununla birlikte bizlere gelen çok büyük bir talep var, o da Anıtkabir ziyareti. Bu ziyareti sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Engelli spor kulüplerimize de malzeme desteğinde bulunuyoruz. Siz yeter ki hayata tutunun, üretim içinde olun biz Merkezefendi Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanındayız. Artık daha güçlüyüz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte birçok ilçe belediyemiz de bizimle birlikte. Bütün engelleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da şunları dile getirdi:

"Bu şehri artık beraber güzelleştireceğiz"

"Gerçekten Şeniz Başkan'ımın başlattığı bu yolculuk, keyifli bir yere geldi. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Şehrin sosyal belediyecilik sorunları anlamında Merkezefendi üstene ne düşüyorsa bir fazlasıyla yapmaya çalıştı, yaptı ve bugünden sonra da yapmaya devam edeceğine bizim inancımız tam. Bu şehri artık beraber güzelleştireceğiz, hep beraber el ele tutacağız ve bu şehrin sorunlarını birlikte çözeceğiz. Zorlukların aşılması noktasında üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En kısa sürede Yaşam Merkezimizi faaliyete geçireceğiz. Onun içerisinde de birçok kardeşimizle beraber daha huzurlu ve daha güzel bir şehre adım atacağız."

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, "Sevgili gençler ve eli öpülesi aileler hepiniz hoş geldiniz. Kurumlar sorumlulukları gereği yapması gerekenleri yapıyor ancak bu canlarımızı topluma kazandıran asıl sizlersiniz. Ailelere teşekkür ediyorum, sizler iyi ki varsınız. Sosyal belediyeciliğin anlamını bilen belediye başkanlarımıza, ailelere, kurum müdürlerine şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanlarımız bu tempoyla sizler için çalışma devam edecek" ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam ise "Hayat sizinle güzel. Biz hayatı sizinle yakaladık. Oğlum hayata geldikten sonra hayatım sadece bu güzel melekler oldu. Sizleri çok seviyorum. Sizler mutlu olduğunuz zaman ben çok çok daha fazla mutlu oluyorum. Herkesin gönlü bizim yanımızda. Bakın Engelsiz Yaşam Akademisi'ne nereden nereye geldi. Daha çok merkez ve tesis gerekiyor. Çocuklarımızın evden çıkması, annelerin dinlenmesi gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, özel bireylerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret etti. Serginin ardından engelli spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu. Engelsiz Fest'in ikinci günü, yarın saat 11.00'de animasyon ve eğlence gösterisi ile başlayacak. Festival kapsamında saat 14.00'te ise Engelsiz Koro ve Dans Ekibi performans sergileyecek; saat 15.00'te ise Merkezefendi Belediye Orkestrası sahne alacak.