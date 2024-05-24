Başkan Seçer, Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde konuştu

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(MERSİN)- Katıldığı '62. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde Mut halkına hizmet edeceğiz" dedi.

Mut Belediyesi ile Mut Kaymakamlığı'nın düzenlediği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği '62. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldı. Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin açılışında konuşan Başkan Seçer, gelecek 5 yılda da Mut'a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Mut Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisinin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

"Birlik ve beraberlik içerisinde Mut halkına hizmet edeceğiz"

İlçe halkıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Seçer, "Mut halkı olarak 31 Mart'ta bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Mut ilçemizde seçilip 5 yıllık görevi üstlenen Murat Orhan'a da başarılar diliyorum. Hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde Mut halkına hizmet edeceğiz. Önümüzdeki 5 yılda tarım, emek, alın teri ve bereket kenti Mut'a hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

"Tarımsal desteklerde Mut'u ayrı bir yere koyduk"

Mut'un, kentin en geniş yüzölçümüne sahip ilçesi olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mut ilçemiz en geniş topraklara sahip ve zorlu koşullarda tarımsal üretim yapan ilçemiz. Bu koşulları ve şartları bildiğimiz için geçtiğimiz 5 yıllık dönemde tarımsal desteklerde, Mut'u ayrı bir yere koyduk. Geçtiğimiz 5 yılda yaptığımız 354 kilometrelik sulama borusu desteğinin 93 kilometresini yani yüzde 26'sını Mut'a yaptık. Mut bunu hak ettiği için yaptık" ifadelerini kullandı.

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında 5 yılda 7 bin 500 küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı yaptıklarını hatırlatan Seçer, "300 ailemize işletme kurduk. Üçer beşer, yasak savmak için yapmadık. Çalışın, üretin emeğinizin karşılığını alın istiyoruz. Fide, fidan, alet, ekipman, bir önceki 5 yılda tarıma dair gerçekleştirilen projeler devam edecek" dedi.

Yeni projelerin de hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Seçer, "Üreticimizin en büyük maliyet kalemlerinin başında elektrik faturaları geliyor. Tarımsal Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle kooperatiflere destek vereceğiz. Projelerinizi hazır edin, güneş enerjisi santralleri kuralım, elektrik giderlerinizi düşürelim" diye konuştu.

"Herkes elini taşın altına koysun, Mut'un sorunlarını çözelim"

Akılla ve bilimle yapılan projelerin, üreticinin maliyetinin düşüreceğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir'. Bilimi takip edersek dünyada rekabet eden güçlü bir ülke haline geliriz. Bunu hep beraber yapacağız. Birlik ve beraberliğin olmadığı yerde başarı olmaz. Herkes elini taşın altına koysun. Buradan Cumhur İttifakı'na mensup siyasetçilere sesleniyorum; bürokraside sıkışan, bekleyen ve tıkanan işlerimizin çözümüne katkı sunsunlar. Ortak paydamız Mersin'dir, Mersin'in olduğu noktada siyaseti ve particiliği bırakalım, beraber olalım."

Tarımda 'Köyümüz Atölye' projesini de hayata geçireceklerini müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, her bölgenin değerli ürünlerinin pazarlamasının yapılmasına katkı sağlayacaklarını ve ürünleri dünyaya tanıtacaklarını duyurdu. İlçenin arazi yollarına ilişkin çalışmaların temellerini de attıklarını hatırlatan Seçer, "Çalışmalar süratle devam ediyor, yakın zamanda da hizmete alacağız" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi ile Mut Belediyesi her zaman yan yana olacak"

Başkan Seçer, Büyükşehir ile Mut Belediyesi'nin her zaman yan yana olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz biliyoruz ki ayrı ve gayrı olmak, inatlaşmak, birbirine parmak sallamak, birbirine kem konuşmanın kimseye bir yararı yok. Vatandaşı da geriyor ve üzüyor. Önümüzdeki 5 yılda 13 ilçemizde ilçe belediye başkanlarımızla uyum içerisinde çalışma gayreti içerisinde olacağız. Her zaman el ele, kol kola sizlere hizmet edeceğiz. Bugünümüz kutlu olsun, darısı her sene olsun. Ürününüz bereketli olsun."

"Mut halkı hizmetlerinden dolayı Vahap Seçer'e oy vermiş"

İlçenin büyük insanlar yetiştirdiğini ve bunlardan birinin Karacaoğlan olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, festivalin de ona ithaf edilmesi gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, festivale Cumhur İttifakı'na mensup partilerin genel başkanlarının katılmamasını eleştirerek, "Vatandaş tercihte bulundu diye vatandaşa kızamazsınız. Mutlu tercihini koymuş, oy kullanırken de Sayın Vahap Seçer'i hizmetlerinden ötürü takdir ettiğini göstermek için oy vermiş" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Yıldız ise festivale katkı sunanlara teşekkür ederek, "Umarım bu festival Mut ilçemizin hak ettiği tanıtımı almasına önemli bir katkı sağlar" dedi.

"Mutluların yerel sorunlarını Başkan Seçer çözüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Talat Dinçer, ilçe halkının yerel sorunlarının, Başkan Seçer'in destekleriyle çözüldüğünü kaydetti. Genel sorunların başında girdi maliyetleri olduğunu ve bu sorunların çiftçinin belini büktüğünü belirten Dinçer, "Maliyetini kurtaramadılar ama inadına çalışıyorlar ve inadına emek veriyorlar" diyerek, Mutluları tebrik etti.

"Mut'a yapılacak hizmetler engelleniyor"

İlçenin su sorunu olduğuna değinen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bu sorunları bildiklerinin altını çizerek, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer, Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı ile bu sorunu çözmek istiyor. Ama projeler imzaya takıldı" dedi.

İlçe sakinlerinin çok çalışkan olduğunu ve Başkan Seçer'in çalışmasını görerek onu desteklediklerini kaydeden Çakır, "İnatla üretmeye çalışıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Mutlu kalın, mutlu olun" ifadelerini kullandı.

"Kayısının ilçemize olan katma değerini yükseltmek adına birçok faaliyet icra ettik"

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı ise kayısının stratejik bir ürün olduğuna değinerek, "Bu nadide ürünün pazarlama imkanlarını artırmak, ilçemize olan katma değerini yükseltmek adına birçok faaliyet icra ettik. Bu çalışmaları yaparken bizlere desteklerini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Her ne olursa olsun Mut çiftçisi üretmeye devam edecek"

İlçe ekonomisinin yüzde 90'ının tarıma dayalı olduğunu kaydeden Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, başlıca ürünlerinin kayısı olduğunu vurgulayarak, "Böyle coşkulu bir festival ilçemizde kutlanmamıştı. Hepinize bu coşku için teşekkür ediyorum. Her ne olursa olsun, Mut çiftçisi üretmeye devam edecek" diyerek, festivale büyük katkı sunan ve yoğun programına rağmen festivale katılan Başkan Seçer'e teşekkür etti.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, günün anısına Başkan Seçer'e hediye takdim etti.