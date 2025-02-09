Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Lüks İçinde Yaşayanlar Çocukların Okuma Salonlarına Ne Kadar İhtiyacı Olduğunu Bilemez"

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(MERSİN)- Selçuklar Mahallesi Okuma Salonu'nun açılış törenine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tok acın halinden anlamaz. Koca koca evlerde, lüks içinde yaşayanlar bu çocukların bu okuma salonlarına ne kadar ihtiyacı olduğunu bilemez" dedi.

Toroslar Belediyesi'nin, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek, çocukların ve gençlerin sessiz, rahat bir ortamda ders çalışabilmesi, kitaplara kolayca ulaşabilmesi için hayata geçirdiği hizmetlerinden biri olan Selçuklar Mahallesi Okuma Salonu törenle açıldı.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP parti yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, ressam Ahmet Yeşil, Meclis üyeleri, muhtarlar ve Toroslar halkı katıldı.

Törende konuşan Seçer, ilçeye kazandırdığı hizmetler dolayısıyla Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a teşekkür etti. Okuma salonlarının, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar ve gençler için çok önemli olduğunu vurgulayan Seçer, 2019 yılına kadar kentte sadece 1 adet okuma salonu olduğunu, bu sayının Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 12'ye çıktığını ve şehrin farklı noktalarında gençlere hizmet verdiğini aktardı. Seçer, "2019'a kadar yerel yönetimler okuma salonu nedir, farkında değildi. Şu anda sadece Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete alınmış 12 tane okuma salonu var" diye konuştu.

"Bizim halkçı belediyeciliğimiz sözde değil, özde"

Adres Okuma Salonu'nu özellikle sahile açtıklarını ifade eden Seçer, "Biz halkçı başkanlarız ve 'Halkçı Belediyecilik' diyoruz. Bizim halkçı belediyeciliğimiz sözde değil, özde. Sahilde orayı biz rant getirecek bir binaya da dönüştürebilirdik. Fakat 'Sembolik bir okuma salonu yapalım. Bizim aklımızın, fikrimizin halkta ve Türkiye'nin gelişmesinde olduğunu simgeleyen, halkçı belediyeciliği simgeleyen, bu sahilin en güzel noktasında gençlerimize bir hizmet yapalım' dedik ve sahile Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel manzaralı ve çocuklarımızın huzurla ders çalıştığı bir okuma salonu yaptık" ifadelerini kullandı.

Adres Okuma Salonu'nun 60 bin abonesi olduğunu ve sahile halkın kullanımı için ikinci okuma salonunu da yapacaklarını dile getiren Seçer, "Sahiller, ormanlar ve Türkiye'nin kaynakları halkındır. Türkiye'nin kaynakları birilerinin, bir zümrenin veya yandaşların cebine akıtılamaz. Biz kaynakları halkımız için harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Okuma salonlarının özellikle kalabalık aileler için büyük önem arz ettiğini söyleyen Seçer, "Tok acın halinden anlamaz. Koca koca evlerde, lüks içinde yaşayanlar bu çocukların bu okuma salonlarına ne kadar ihtiyacı olduğunu bilemez. Ama Abdurrahman Başkan biliyor, bizim başkanlarımız biliyor" dedi.

"Bağırmakla, çağırmakla, insanlara meydan okumakla dünyada saygın ülke olamazsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Toroslar İlçesi'nde açılışını yaptıkları 'Toroslar Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi' ile 'Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi' hakkında da bilgi veren Seçer, şöyle devam etti:

"Sağlık Mahallesi'nden Hal Mahallesi'ne, Karaduvar'a, Tarsus'un Mithatpaşa'sına kadar her bölgede eğitim merkezleri hizmete açıyoruz. 32 merkezimiz ve toplam 9 bin öğrencimiz var. İlimin peşinden gidelim. Türkiye'yi dünyada rekabet ettirecek olan, çağdaş bir ülke olmamız, eğitime önem vermemiz, bilimin peşinde gitmemiz ve bilim insanları yetiştirmemiz olacaktır. Bağırmakla, çağırmakla, insanlara meydan okumakla, şatafatlı saraylarda yaşamakla dünyada saygın ülke olamazsın. Bilim insanı, dünya çapında sporcu, sanatçı yetiştiriyor musun? İşte bunları yaptığın zaman saygın ülke olursun. Biz de bu bilinçle çocuklarımıza ve gençlerimize önem veriyoruz"

"İnadına kardeşçesine yaşamakla Türkiye'ye örnek oluyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in, Türkiye'nin her noktasından gelen insanlar tarafından oluşturulmuş bir kent olduğunu belirterek, "Herkesin Mersin'e gelme nedenleri birden farklı ama bir amaç var; huzurlu yaşamak. Onun için Toroslar'da bu gaye ile yurdun dört bir yanından gelen insanlar yaşıyor. Burayı önemsiyoruz. Çünkü Türkiye çok kozmopolit bir ülke. Burası Anadolu. Burada farklı kültürler, farklı inanç yapıları ve farklı etnik yapılar var. Mersin, Anadolu topraklarının bir minyatürü ve bir özeti" dedi.

Mersin'in Türkiye'nin özeti konumunda, son derece önemli bir şehir olduğunu vurgulayan ve Türkiye'nin birliğini, beraberliğini simgelediğini dile getiren Seçer, "Mersin'de bir arada ve inadına kardeşçesine yaşayarak Türkiye'ye örnek oluyoruz. Biz belediye başkanlarınız olarak bu bilinçle sizlere hizmet ediyoruz. Kafamızın arkasında insanları ayırmak, insanların milliyetçi duygularını kaşıyarak, inançlarını, mezheplerini, meşreplerini kullanarak, istismar ederek oy devşirme anlayışımız asla yok. Bizim içimizde insanlığımız var, bizim insan olma yetimiz var. Biz insanız, insanı insan olduğu için seviyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirelim. Bizim ortak gayemiz bu" diye konuştu.

"Mersinliler burada huzurla yaşıyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyaset uğruna kentin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Mersin'in huzurunu kaçırmaya kimse yeltenmesin. Mersinliler burada huzurla yaşıyor. Siyaset ve kendi hesapları uğruna Mersin'i heba etmesinler, Mersin'i başka şehirlerle karıştırmasınlar. Biz Mersin'de siyasetin gölgesini istemiyoruz. Burada siyasi kavgalardan kaynaklı bazı emellerin hayata geçirilmesini istemiyoruz. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayın. Belediyelerimizden elinizi, gözünüzü çekin. Bakın hepimiz çalışıyoruz. Bize kimse vatanseverlik testi yapmasın, bizi bu ülkeyi sevme testine tabi tutmasın. Onların ülke sevgisi bizim ülke sevgimizin zekatı bile olamaz. Hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Toroslar Belediyesi ile bundan sonra da iş birliğimizi devam ettireceğiz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışarak Toroslar halkına hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizen Seçer, "Abdurrahman Başkan'ımı kutluyorum, çok değerli hizmetlere imza atıyor. Elbette güç şartlarda belediyeyi aldı. Kolay şartlar değildi. Bunu görmemiz lazım. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bizim amacımız Toroslar halkına hizmet etmek. Bu Toroslar Belediyesi'dir, Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir; bizim için fark etmiyor. İş birliğini önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğimizi devam ettireceğiz. Bunu Toroslar halkını daha güzel bir Toroslar'da yaşatmak için yapacağız. Bütün gayretlerimiz, emeklerimiz bunun için" dedi.

"Gençlerin laik bir ortamda eğitilmeleri için okuma salonu açıyoruz"

Okuma Salonu açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da gençlerin güzel bir geleceğe sahip olması için laik ve demokratik bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Biz de gençlerin demokratik ve laik bir ortamda eğitimlerini devam ettirebilmeleri için bu okuma salonlarını kentimizin bütün mahallelerinde açacağız" dedi. Toroslar'ın hak ettiği hizmete kavuşması için çok hızlı bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekleyen Yıldız, Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti. Yıldız, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, Toroslar için en az bizim kadar kafa yoruyor" diye konuştu.

Programda ayrıca; CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır ve Toroslar İlçesi Selçuklar Mahalle Muhtarı Songül Özdemirtaş da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Seçer, protokol üyeleri ve çocuklar tarafından açılış kurdelesi kesildi ve Okuma Salonu ile Okuma Salonu'nun bahçesinde yer alan Ressam Ahmet Yeşil'in resim sergisi gezildi.