Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Oyuncak Yapım Atölyesini Tamamlayan Kadınlarla 'Sertifika Töreni'nde Bir Araya Geldi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında oyuncak yapım atölyesini tamamlayan kadınlarla, düzenlenen 'Sertifika Töreni'nde bir araya geldi. Mersin'de ayrım gözetmeksizin 13 ilçede de hizmetlerini her kesime eşit ve adil bir şekilde ulaştırdıklarının belirten Başkan Seçer, "Bizler sizler için varız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 'Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek' sloganıyla yürütülen, 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında oyuncak yapım atölyesini tamamlayan kadınlarla, düzenlenen Sertifika Töreni'nde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında toplam 9 mahalleden kadınlar ve Mersin Ortopedik Engelliler Derneği'nin üyeleri üretimin parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Evimiz Atölye Projesi toplam 44 mahallede uygulanıyor ve projede yer alan kadın sayısı da toplam 2 bin 589.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları ve kadınlar ile çocukları katıldı.

"Kadınlar eşi, kardeşleri ve ailesi dahi olsa kimseye muhtaç olmasın"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman onlarla birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı temenni etti. Başkan Seçer, kadınların ayakları üzerinde durarak yaşamasının önemine dikkat çekerek, "Hepimizin gayesi eşimizle, dostlarımızla ve ailelerimizle mutlu bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bugün burada bizi bir araya getiren de bu gayemiz. Kadınlar eşi, kardeşleri ve ailesi dahi olsa kimseye muhtaç olmasın. Bizim nazarımızda kadın da bir erkekte bir, ayrım yok" dedi.

Vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir'in sağladığı gıda kolisi desteği ile ilgili de konuştu. Gıda kolisi desteğinin yardımdan sayılmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Seçer, önemli olanın gıda kolisi desteği yapmak değil kolinin içerisine kaliteli içerik koymak olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Seçer, "Yaptığımız gıda kolisi desteği, yardım değildir. Sizin paranızı size gönderiyoruz. Benim mutfağımda ne pişiyorsa aynı kalitedeki ürünleri Ramazan kolilerine koyuyoruz" dedi.

Başkan Seçer, belediye başkanlarının görevinin, kamu kaynaklarını doğru ve adil bir şekilde vatandaşa hizmet olarak sunmak olduğunu belirtti. Belediye başkanının vatandaşın güvendiği, halkın hakkını gözeten, vatanını ve milletini seven biri olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Seçer, "Biz bu anlayışla adalet dağıtıyoruz. Mersin halkı da 1 yıl önce bize 'Başkanımıza güveniyoruz, çünkü onun tek derdi Mersin ve hemşehrileri' diyerek destek verdi" ifadelerini kullandı.

"Kadınların bugün muhtar olmalarına bundan 100 yıl önce karar verilmiş"

Başkan Seçer, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğuna vurgu yaparak, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadın haklarına verilen öneme vurgu yaptı ve kadınların bugün sahip olduğu hakların birçoğuna 100 yıl önce eriştiklerine değindi. Başkan Seçer, "Atamız Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllarda; 'Kadınlar hem seçecek hem seçilecek!' demiş. Kadınların bugün muhtar olmalarına bundan 100 yıl önce karar verilmiş. 'Kadınlar belediye başkanı, milletvekili ve bakan olacak!' demiş" diye konuştu.

Evimiz Atölye Projesi'nin geçen dönem başladığını ve şimdiye kadar 44 mahallede 2 bin 589 kadına ulaştığını söyleyen Başkan Seçer, proje ile evde gizli kalmış iş gücünün ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Kadınların proje sayesinde evde üretim yapıp ailesinin ekonomisine katkı sağlayabildiğini belirten Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlardan gelen talepleri önemle dikkate aldıklarını kaydetti.

"Bütün talep ve isteklerinizi ALO 185 ile bize iletebilirsiniz"

ALO 185 Teksin uygulamasının Mersin'de yaşayan tüm vatandaşların ama özellikle de kadınların hayatını kolaylaştırmakta çok önemli bir görevi üstlendiğini söyleyen yapan Başkan Seçer, "ALO 185 demek Vahap Seçer'i aramak demek, hiçbir fark yok. Bütün sorunlarınızı, taleplerinizi ve isteklerinizi ALO 185 ile bize iletebilirsiniz" dedi.

"Türkiye'de sosyal politikalarda en çok beğenilen belediyelerin başında geliyoruz"

Mersin Büyükşehir olarak 100 ayrı kalemde sosyal politikaları olduğunun belirten Seçer, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'de sosyal politikalarda en çok beğenilen belediyelerin başında geliyoruz. Belediye de devletin bir kurumudur. Devlet sana sahip çıkmıyorsa, 'Bu benim yurttaşım, bu bunun hakkıdır, biz devletiz' demiyorsa, 'devlet' lüks içerisinde yaşıyorsa, güzel yollar, binalar yapıyorsa, fakat vatandaş aç ise, canı yanıyorsa neylesin lüks binaları, yolu... Biz 'Önce vatandaşım' diye düşünüyoruz. Ne mutlu ki Mersin zengin, çalışan, üreten bir kent. Mersin'in belediyesi de güçlü."

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yılından itibaren Mersin'in güzelleştiğini ve insanların güven içerisinde yaşadığı bir şehir haline geldiğini aktaran Başkan Seçer, "Şehrimize bir vizyon ve değer kattık, güzellik getirdik. Artık Türkiye'de Mersin konuşuluyor. 'Mersin Türkiye'nin en güzel kenti' deniliyor. 'Mersin muhteşem olmuş, Mersin güzel olmuş' dedikleri zaman Mersinlilerle ve kentimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Büyükşehir'in yapmış olduğu hizmetleri sıralayan Seçer, Mahalle Mutfakları'ndan çocuklara HPV aşısına, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden okuma yazma kurslarına, evde sağlık ve bakım hizmetlerinden çocuk gelişim merkezlerine, Dosthane'den ambulans hizmetine, kadınların meslek becerilerini kazanabileceği atölye eğitimlerine kadar her hizmeti verdiklerini ve daha fazlasını da yapmaya hazır olduklarını anlattı.

"Bizler sizler için var gücümüzle çalışıyoruz"

Mersin'de ayrım gözetmeksizin 13 ilçede de hizmetlerini her kesime eşit ve adil bir şekilde ulaştırdıklarının altını çizen Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Herkese eşit hizmet ulaştırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi sizin eviniz, ben de sizin ailenizin bir ferdiyim. Bizi böyle görün, çünkü biz de sizi böyle görüyoruz. Mersin'de yaşamaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyun. Elbette zor günlerimiz vardır, bunlar aşılır. Bizler sizler için varız. Çocuklarımızın geleceği için bu bilinçle çalışıyoruz. Bizden yana rahat, mutlu ve huzurlu olun."

"Kadınların birçok işin altından başarıyla kalkabilecek güçte"

Kadınlarla Evimiz Atölye Projesi kapsamında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise "Bu projeyle sizlerle birlikte olmak, iş birliği yapmak, sosyalleştiğinizi, mutlu olduğunuzu görmek bizim bu projeyi yürütmekteki en büyük motivasyon kaynağımız. Bu hayat pahalılığında, ayağımızı kapının dışına atamadığımız bu dönemde siz kadınların bir nebze olsun ferahlaması, bir araya gelmesi ve sosyal etkinlikte bulunması da çok kıymetli" dedi. Kadınların birçok işin altından başarıyla kalkabilecek güçte olduğunu belirten Meral Seçer, projenin devam edeceğini vurguladı ve herkese hayırlı Ramazanlar diledi.

Programda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile Mezitli İlçesi Seymenli Mahalle Muhtarı Emine Şahin de birer konuşma yaptı. Programda çocuklar da unutulmazken, birbirinden eğlenceli etkinlikler ile doyasıya vakit geçirmeleri sağlandı. Konuşmaların ardından temsili sertifika töreni ve yemek ikramı ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ve DJ Müzik Dinletisi ile sona erdi.