Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Yeni Yönetimini Ağırladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun yeni yönetimini ağırladı. Yönetime iyi dileklerini ileterek, takımın maçlarını yakından takip ettiğini belirten Seçer, "Bu kulübün yaşaması ve bundan sonraki süreçte başarıdan başarıya koşması için bir başına benim katkı yapmam ile bir sonuç elde edilemez. Onun için takıma tüm şehir sahip çıksın istiyoruz" dedi.

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun yeni Kulüp Başkanı Servet Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Seçer'i ziyaret etti. Seçer, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletirken, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun sorunlu bir dönemden çıkmak üzere olduğunu vurguladı.

Takımın, son haftalarda gösterdiği performans ile düşme hattından çıktığını dile getiren Seçer, gelecek yıl 2. Lig'de tekrar mücadele edeceğine inandığını söyledi. Seçer, takımın maçlarını da yakından takip ettiğini dile getirerek, "MİY, çok kadim, değerli ve Cumhuriyet'le yaşıt bir kulüp. Takımın, Mersinlilerin kalbinde çok farklı bir yeri var" diye konuştu.

Takımın geçmişte yaşadığı olumsuzluklara da değinen Seçer, şöyle devam etti:

"Takım; Mersin'de yaşayan hiçbir hemşehrimizin kabul edemeyeceği bazı olumsuzluklarla ve Mersin'e hiç yakışmayacak tablolarla karşı karşıya kaldı. Takım; büyük ekonomik krizler yaşadı ve maalesef Uluslararası Tahkim'de de neredeyse artık kulübün isim hakkı da elimizden alınıp kapanma noktasına gelmişti. Son kertede de bu sorunlardan dolayı transfer yasağı da söz konusu oldu. Biz artık 'Her şey bitti, umut tükendi' derken elimizden geldiğince o süreç içerisinde Servet Başkan'la ve daha önceki başkan ve yönetimi ile beraber 'ne yapabiliriz?' diyerek temas kurduk. Bunun sonucunda da takıma bir can suyu verildi. Bazı sorunlar çözüldü."

Hem Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden hem de Türkiye hukuku gereği kaynaklı, federasyon ile ilgili eski döneme ait sporcularla alakalı yaşanan sorunların da kontrolleri altında olduğunu kaydeden Seçer, "Bunları zaman içerisinde zaten ortadan kaldıracağız ama şu anda mutabakatlar gayet iyi neticelendi ve herhangi bir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin planlamalar yapmak gerektiğinin de altını çizen Seçer, "Ben, bu sezonun bittiğini kabul ediyorum. Sezonu problemsiz bir şekilde ve Lig'de kalarak devam ettireceğiz ama tabi bizim amacımız Lig'de kalmak değil, şampiyonluk olmalı. Bize yakışan bu. Ama böyle bir olağanüstü süreçte de bu bile bizim açımızdan başarılı bir durum. Moral motivasyonun olduğu yerde farklı şeyler oluyor. Son 8 haftadır insanlar moral açısından iyi duruma gelince hem takım hem de seyirci adına güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor" dedi.

Gelecek dönemlere bakmanın önemli olduğunu kaydeden Seçer, şöyle konuştu:

"MİY'i şehir takımı yapalım"

"Mersin İdman Yurdu'nu şehir takımı yapmak lazım. Birilerine, bir kuruma ait ya da belirli bir zümrenin kontrolünde olan bir takım değil de şehrin takımı ve Mersin'in takımı yapmalıyız ki Mersinli buna sahip çıksın. Hiçbir sosyal ve siyasal görüş farkı aranmaksızın, tercihlerimizi bu yönde yapmamız lazım. Kapsayıcı ve kucaklayıcı bir çalışma yapmamız lazım. Burada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim görevim bu temel ilkeler çerçevesinde Mersin İdman Yurdu'na katkı vermek. MİY, gönüllere girmiş bir takımdır, kadim ve son derece değerli bir kulüptür. Bu kulübün yaşaması ve bundan sonraki süreçte başarıdan başarıya koşması için benim katkı yapmam gerekiyor ama bir başına benim katkı yapmam ile bir sonuçlar elde edilemez. Onun için şehir takımı yapalım. Tüm şehir sahip çıksın istiyoruz."

Mersin'de faaliyet gösteren pek çok kurum, firma ve iş insanının şehrin takımına destek vermesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Seçer, "Onların bu işe destek vermesi ve yanında durması son derece önemli ama bizler, yöneticiler olarak hepimizin şu anki misyonu ve görevi şehre güven vermek. Yönetimde şehrin bildiği, tanıdığı arkadaşlarımız var. Onlar gerçekten bu kulüp için katkı sunacaklar. Takımı; 'Ben de gönül rahatlığıyla Mersin İdman Yurdu'muza katkı yapabilirim' noktasına getirmemiz lazım. Onun için yönetim son derece önemli. Hepiniz değerlisiniz" dedi.

Bu güveni yeniden kazandırdıktan sonra ilerleyen günlerin çok daha güzel olacağını sözlerine ekleyen Seçer, "Bunu sağladığımız ve şehrin güvenini de kazandığımız takdirde önümüzdeki günler çok daha güzel olacak. Hep beraberiz, birlik hepimizi rahatlatıyor ve hepimizin moral motivasyonunu artırıyor. Umuyorum ki gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, Kulüp Başkanı Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Servet Özdemir, şehrin takımının 100 yıllık bir camiadan oluştuğuna ve uzun süredir yaşamış olduğu kaotik sürecin artık geride kaldığına vurgu yaptı. Seçer'in bu süreçte takıma verdiği maddi ve manevi desteğin oldukça kıymetli olduğunu dile getiren Özdemir, "Başkanımız, bu mucizeyi gerçekleştirmek için bize, Mersin İdman Yurdu'na hem maddi hem de manevi olarak el verdi. Şu anda takımı iyi bir noktaya getirebildik. Ligler tescil edilse biz ligde kalıyoruz. 4 haftalık bir sürecimiz kaldı. Bu 4 haftalık süreç içerisinde olumlu sonuçlar aldığımız zaman takımı ligde tutacağız. Mersin İdman Yurdu, her zaman hedefe oynamalı. Çünkü öyle bir camia. Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde ve liderliğinde bütün yönetim kuruluyla da bundan sonrasında takımı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda Seçer'e; Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 33 numaralı 'Vahap Seçer' yazılı MİY forması ile formanın yer aldığı tablo hediye edildi.