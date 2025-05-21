Mersin Büyükşehir Belediyesi "11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi"Ne Ev Sahipliği Yaptı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde "11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi" düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı zirve, uluslararası ve ulusal markaların yöneticileri ile Çukurova iş dünyasını bir araya getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) koordinasyonunda ve Zirve Düzenleme Kurulu iş birliğinde gerçekleştirilen 11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi, bu yıl "Dönüşüm, Uyum, Sürdürülebilirlik" mottosuyla düzenlendi.

Zirve; uluslararası ve ulusal markaların profesyonel yöneticileri ile Çukurova iş dünyasını buluşturdu. Zirvede şair ve yazar Sunay Akın da konuşmacı olarak yer alarak, "Başarıya Giden Yol: İlham Veren Hikayeler" başlıklı bir panel gerçekleştirdi.

Başkan Seçer'in de katıldığı zirvede insan kaynakları profesyonelleri, işe alım, insan kaynakları, yönetim ve eğitim danışmanları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, birlikler ve üst kuruluşlar, vakıflar, meslek ve sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve startuplar, işverenler ve özel sektör firmaları, liderler ve yönetici adayları, ilk, orta ve üst kademe yöneticiler, değişim yönetimi uzmanları, akademisyenler ve danışmanlar ile Mersin'de bulunan dört üniversiteden öğrenciler yer aldı.

Zirve, dijital dönüşümün iş dünyasını nasıl şekillendirdiğini ve insan odaklı liderliğin bu dönüşümdeki kritik rolünü keşfetmek isteyenlere yönelik olarak gerçekleştirilirken; dijital dönüşümün hızına uyum sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gerekli stratejilerin tartışılması amaçlandı. Zirvenin konusunu ise yetenek yönetimi, insan kaynakları, kurumsal uyum ve liderlik konularında global trendler, yeni iş modelleri, dijital dönüşüm ve iş dünyasının başarılı uygulamaları oluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan zirvenin açılışında konuşan Seçer, şehir dışından gelen misafirleri Mersin'in fahri elçisi olmaya davet etti. Seçer, şunları söyledi:

"Mersin sinerjisi mükemmel bir kent"

"Farklı vesilelerle Mersin'e gelen insanlar, Mersin'le ilgili çok iyi dönüşler yapıyorlar. Biz, bu kadar değerli, önemli ve gelişen bir kentin, sinerjisi mükemmel olan bir kentin sadece ülkemizde değil tüm dünyada daha fazla tanınmasını arzu ediyoruz, onun için bize fahri elçilik yapmanızı istiyoruz. Şehrim her açıdan önemli. Burada çalışmak, üretmek isteyene imkan çok. Burası fırsatlar kenti, gerçekten muazzam imkanlara sahip. Burada bazı toplumsal olaylar, ekonomik nedenler gibi farklı farklı nedenlerle gelmiş insanlar var. Mersin insanlara fırsatlar, imkanlar sunuyor ve hızla büyüyen bir kent haline geliyor. Ben bunu inanarak söylüyorum, çok yakın tarihte Mersin'imiz çok iyi yerlere gelecek."

"İnsan Kaynakları Zirvesi birikimler aktarılan, öğretilen, öğrenilebilen bir zirve"

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve paydaşlarıyla çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Seçer, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kariyer Merkezi ve GİDERİK ile diğer paydaşların gerçekleştirdiği toplantıların birbirinden değerli olduğunu belirten Seçer, "Katıldığım tüm toplantılar eksiksiz, amasız, fakatsız, muazzam birikimler aktarılabilen, öğretilebilen, öğrenilebilen toplantılar. Umut ediyorum bu İnsan Kaynakları Zirvesi de aynı doğrultuda çok doğru bir toplantı olacak" diye konuştu.

"Mersin'de herkesi kucaklayan, dinleyen bir yönetim anlayışı olmalı"

Kariyer Merkezi'ni 2019 yılı öncesinde planladıklarını ve göreve gelir gelmez hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, "Ne dediysek onu yaptık, çünkü doğru olan bir düşünce vardı. Mersin'in çerçevesini çizdik. Bu yüzden Mersin'de yönetim anlayışı çok vizyoner, çok yenilikçi, çok ileriye bakan bir yapıya sahip olmalı, kapsayıcı, kavrayıcı olmalı, kimseyi ötelemeyen, herkesi kucaklayan, herkesi dinleyen bir yönetim anlayışı olmalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki eğitim sisteminin yapısal sorunlarına değinen Seçer, Türkiye'de çok sayıda üniversite açılmasının içi doldurulmadan yapıldığını ve bunun genç işsizlik oranlarını artırdığına işaret etti. Eğitimde yapılan hataların uzun vadeli etkileri olduğuna da vurgu yapan Seçer, şunları kaydetti:

"Jenerasyonları kaybediyoruz"

"Bu kadar çok üniversite açarsanız, bunu da içini doldurmadan yaparsanız ve eğitim sisteminde dramatik hatalar yaparsanız bu tablolarla karşılaşırsınız. Eğitimde bir tahribat varsa bunu jenerasyonlar alır ve biz jenerasyonları kaybediyoruz. Sizlere kaliteli hizmet yapmak istiyoruz. Bunu iyi projelerle ve konusuna hakim insanlarla yapacağız. En iyi mühendislerle, en iyi sosyal bilimcilerle bu hizmetleri size getirme gayretindeyiz."

'Garaj Mersin' ve 'Kampüs Mersin' projeleri hayata geçiyor

Konuşmasının sonunda Mersin'de bu yıl içerisinde gençlere yönelik hayata geçirilecek projelere de değinen Seçer, seçim manifestosunda yer alan üniversiteli gençlerin bireysel ya da ekip olarak çalışarak fikirlerini projeye çevirebilecekleri ve hem kariyerlerini planlayabilecekleri hem de girişimcilik hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir gelişim alanı olan 'Garaj Mersin' ve eğitimler, toplantılar ile etkinliklerin düzenleneceği; kentin sosyal ve profesyonel hayatına değer katacak bir buluşma noktası olacak 'Kampüs Mersin' projelerini sahilde en güzel noktalarda hayata geçireceklerini, projelerin gençlerin kariyer planlamasına ve girişimcilik hayallerine destek sunacağını belirtti. Seçer, "İnsanlar bir araya gelsin, bilgi paylaşımı olsun ve yararlı işler yapılabilsin istiyoruz" dedi.

"Dijital bir kariyer platformunu kuracağız"

Seçer, Türkiye'deki gençleri kapsayacak bir dijital kariyer platformunun da kısa sürede hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Seçer, "Önemsediğimiz bir proje olan 'Kariyer Portalı'nı hayata geçirdiğimiz takdirde tüm Türkiye'deki gençlerimize hitap edeceğimiz dijital bir kariyer platformunu kurmuş olacağız" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Başkanı Serkan Özada, Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi'ne iş dünyasından binden fazla temsilcinin başvuru yaptığını, 12 farklı ilden de misafirin olduğunu belirtti ve 700'ün üzerinde katılımcıyı ağırladıklarını kaydetti. Kariyer Merkezi olarak üniversite-sanayi-kent iş birliğine somut projeler sunan, işgücü piyasasını koordine eden ve kurumlar arası iş birliğine dayalı projeleri hayata geçiren bir birim olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özada, Kariyer Merkezi istatistiklerini paylaşarak, "2023 döneminde Çukurova'nın ilk insan kaynaklarına yönelik çalıştayını gerçekleştirdik. Kariyer Merkezimizin CV havuzuna kayıtlı aday sayımız 52 bin kişi. Burada sadece iş arayanlar değil, işini değiştirmek isteyenler ve kariyerini farklı alanlarda geliştirmek isteyenler de var" ifadelerini kullandı.

Zirvede şair ve yazar Sunay Akın tarafından "Başarıya Giden Yol: İlham Veren Hikayeler" başlıklı bir panelde gerçekleştirildi. Akın, hayatta tek doğru yolun bilim olduğunu, insana ancak bilginin ışığında ulaşılabileceğini ve bilginin de sorgulanması gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bilginin ışığı olmazsa biz karanlıktayız"

"Bugün burada benim anlattıklarım dahil her şeyi sorgulayın. O sizi kitaplara götürecek. Komodinin üstünde bir kitap okumak için sizi bekliyor mu? O zaman yapay zekadan korkmayın, beklemiyorsa korkun. Bilginin ışığı olmazsa biz karanlıktayız. Bilginin ışığı varsa adalet de vardır. Bir toplumda bilginin ışığı yoksa o toplum istediği kadar kocaman adliye sarayları yapsın, içlerinde adalet yoktur. Her farklı düşünce bir enstrümandır. Demokrasi bu farklı enstrümanlarla kurulan en güzel orkestradır."

Seçer, "İnsan Kaynakları'nın Enleri"ne plaketlerini takdim etti

Zirvede ayrıca İnsan Kaynakları'nın Enleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Seçer tarafından Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Genel Müdürü Edvar Mum, Kariyer.net İşe Alım ve İşgücü Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nigah Aksan, KİA Öztopraklar Yönetim Kurulu Üyesi Alican Öztoprak, TEMSA İnsan Kaynakları Müdürü Zehra Ürel, Multinet Up Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş ile Mersin Divan Otel Genel Müdürü Berati Tuncer'e plaketleri takdim edildi. Seçer, şair ve yazar Sunay Akın'a da katkılarından dolayı plaket verdi.

Zirve dolu dolu geçti

Zirvede daha sonra Faveo Eğitim Danışmanlık Kurucusu Barış Gül moderatörlüğünde Multinet Up Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, Oyak Renault Group İnsan Kaynakları Etik ve Uyum Direktörü Murat Tolga Görgülü ve Kariyer.net İşe Alım ve İşgücü Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nigah Aksan tarafından 'Geleceğin İş Dünyası: Yeni Modeller, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik' paneli gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir tarafından 'İş Hukuku ve İK'da Dijital Dönüşüm: Yeni Nesil Yaklaşımlar' paneli, Motivasyon Konuşmacısı ve Kurumsal Eğitmen Aslı Gökçe Kolancı tarafından ise 'Dijital Çağda Kişisel Dönüşüm' başlıklı bir panel katılımcılarla buluştu.