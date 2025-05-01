Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bisikletli Turizm Kapasite Geliştirme Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve çevreci turizm vizyonu doğrultusunda "Bisikletli Turizm Kapasite Geliştirme Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, dünyada yaşanan iklim krizi sürecinde bisikletli turizmin önemi, kentler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi, bisiklet turizminin yaygınlaştırılması ve Mersin'in uluslararası bisiklet rotalarına dahil edilmesine yönelik stratejiler değerlendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımın ve iklim dostu turizmin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) katılmak üzere önemli bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde "Bisikletli Turizm Kapasite Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda; kentler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi, bisiklet turizminin yaygınlaştırılması ve Mersin'in uluslararası bisiklet rotalarına dahil edilmesine yönelik stratejiler değerlendirildi. Çalıştayda ayrıca, Akdeniz şehirleri arasında bisikletli turizm koridorlarının oluşturulması, altyapı planlamaları, tanıtım stratejileri ve ortak eylem planları gibi konular, uzmanlar ve paydaşlar eşliğinde ele alındı.

Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mikro Hareketlilik Projeleri Şefi Yağız Dağhan Derinsu ve EuroVelo Türkiye Temsilcisi Feridun Ekmekçi tarafından "İyi Uygulama Örnekleri" paylaşıldı. Sunumlarda Barcelona ve Nice şehirlerinden başarılı projeler katılımcılara aktarıldı. Atölye oturumlarında ise altyapı ve şehir planlaması, tanıtım ve turizm stratejileri, eğitim ve kapasite geliştirme ile ortak eylem planları başlıklarında 4 ayrı çalışma grubu oluşturuldu.

"Bisikletli ulaşım potansiyelinin Mersin'de ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor"

Çalıştayda yaptığı konuşmada; bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, spor disiplini ve giderek büyüyen bir turizm faaliyeti olduğunu kaydeden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, bisikletli turizmin son yıllarda dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın ve çevreye uyumlu kent yaşamında da sağlıklı bireylerin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi. Alp, "Mersin gibi doğal güzellikleri olan, kültürel çeşitliliğe sahip bir bölgede bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve tanıtılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Avrupa'da büyük başarı kazanmış ve sürdürülebilir bisiklet turizmi olan EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı EuroVelo8 Akdeniz Rotası'na dahil olmayı hedefleyen ve İspanya'dan başlayarak İzmir'e kadar uzanan bu rota Aydın, Muğla, Antalya, Mersin güzergahında ilerleyerek, 1200 kilometrelik bir kültürel ve doğal zenginliği kapsayacaktır" dedi.

Kentin bu önemli ağın bir parçası olmasının, şehrin dünyada tanıtımına katkı sunacağından ve bisiklet turizmine yeni bir soluk getireceğinden, ayrıca yerel ekonomiye de katkı sağlayacağından söz eden Alp, "Bu kapsamda bisiklet turizmi ve kültürel ağlarla yeşil dönüşüm stratejileri geliştirme çalışmalarımız, Avrupa Bisiklet Ağı için yapılacak fizibilite analizleri, potansiyel rota değerlendirmeleri, yol haritası oluşturulması ve eğitim faaliyetleri ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası ağlara katılım için gerekli olan altyapıları oluşturacaktır" diye konuştu.

"150 kilometre uzunlukta bisiklet yolu ağına ulaştık"

2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bisiklete önem veren birçok çalışma ve etkinlik yapıldığından, hala da yapılmaya devam edildiğinden bahseden Alp, kentte gerçekleştirilen bisiklet turları, bisiklet festivalleri, bisiklet kullanımına teşvik edici etkinlikleri anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki uygulamalarını da sözlerine ekleyen Alp, "Kent içi bisiklet yolları planlayıp inşa ederek, şu anda 150 kilometre uzunlukta bisiklet yolu ağına ulaştık. 2022 yılında yapılan Göçmen Katlı Kavşağı'na, bir ilk olarak bisiklet yolları entegre edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 118 adet toplu taşıma otobüslerine bisiklet koyma aparatı yaptırılarak, bisikletin ulaşımın bir parçası ve ulaşılabilir hale getirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

"Bisikletli turizm, iklim krizi sürecinin olmazsa olmazlarından biri"

Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Ulusal EuroVelo Koordinatörü Öğretim Görevlisi Feridun Ekmekçi, daha önce birkaç kez Mersin'e gelerek saha çalışması yaptıklarını, Vahap Seçer'in de katıldığı çalıştaylara katıldıklarını belirterek, bu anlamda kentteki altyapı çalışmalarını kıymetli bulduklarını ifade etti. Bisikletli turizmin öneminden bahseden Ekmekçi, "Bisikletli turistlerin, bir destinasyona bisikletleriyle giderek orayı ziyaret etmesi, iklim krizi mücadelesinde yerel ekonomiyi desteklemekte, hava kalitesinin iyileşmesinde, sağlıklı yaşamın desteklenmesinde pek çok faydası olan bir sektör. İklim krizi sürecinde de olmazsa olmazlardan birisi" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan 'Bisikletli Turizm Kapasite Geliştirme Çalıştayı'nı değerli bulduğunu kaydeden Ekmekçi, "Bu çalıştaylar; insanlar, sivil toplum, kamu görevlileri ve belediye yetkililerinin kapasite artışı bakımından önemli. Duymadıkları bir konuyu ya da duydukları, merak ettikleri bir konuyu açıklaması bakımından önemli. Bu anlamda da Başkanımız Vahap Seçer önderliğinde yapılan bu girişimi değerli buluyoruz. Kriz kapımızda. Bu çalışmalar o yüzden çok önemli. İklim krizinin olmazsa olması, bisikletle ulaşım ve bisiklet turizmidir" diye konuştu.

"Mersin'i ve Akdeniz'i bisikletli turizmin parlayan bir yıldızı yapabiliriz"

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, çalıştayda yaptığı konuşmada; bisikletli turizmin sadece çevreci bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek ekonomik kalkınma, kültürel etkileşim ve sürdürülebilir yaşam için güçlü bir araç olduğunu aktardı. Özenir, " Akdeniz Bölgesi, bisikletli turizm için benzersiz bir potansiyel sunuyor. Her köşesi ayrı bir zenginlik sunan Mersin, bisiklet tutkunlarına sadece bir rota değil, aynı zamanda derin bir tarih, kültürel ve doğal keşif imkanı sunuyor. Bu eşsiz coğrafyayı birbirine bağlayacak güvenli ve keyifli bisiklet koridorları oluşturmak, bölgemizin turizm potansiyelini katlayacak. Şehirlerimiz arasında bisikletli turizmin geliştirilmesi için ortak bir eylem planı oluşturulmasının önemine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İklim krizinin etkilerini ve şehrin karbon ayak izini azaltmak, kentleri daha yaşanabilir kılmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için bisikletli turizmin büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Özenir, "Bu çalıştay, hedefimize ulaşma yolunda atacağımız çok önemli bir adımdır. Hep birlikte Mersin'i ve Akdeniz'i bisikletli turizmin parlayan bir yıldızı yapabilir, kültürel mirasımızı koruyabilir ve yeşil bir geleceğe doğru birlikte pedal çevirebiliriz" dedi.