Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğretiyor - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğretiyor

23.04.2026 09:47  Güncelleme: 10:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezitli Çocuk Kampüsü, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ortam sunmaya devam ediyor. Geleneksel atölyelerin yanı sıra çağın gerekliliği haline gelen teknolojinin de tüm imkanlarını çocuklara sunan kampüste, Akıl Zeka Oyun Atölyesi ve Tasarım Atölyesi ile çocuklar hem oyun kurucu oluyor hem de oyunlarla sosyalleşiyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezitli Çocuk Kampüsü, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ortam sunmaya devam ediyor. Geleneksel atölyelerin yanı sıra çağın gerekliliği haline gelen teknolojinin de tüm imkanlarını çocuklara sunan kampüste, Akıl Zeka Oyun Atölyesi ve Tasarım Atölyesi ile çocuklar hem oyun kurucu oluyor hem de oyunlarla sosyalleşiyor.

Çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak için yola çıkan Mezitli Çocuk Kampüsü'nde altı haftalık periyotlarla düzenlenen atölyeler sayesinde, 8-14 yaş aralığındaki çocuklar bilimsel gelişmeleri de yakından takip etme şansı yakalıyor.

Akıl Zeka Oyun Atölyesi ile çocuklar analitik düşünme, strateji geliştirme ve dikkat becerileri kazanırken; eğitsel akıl oyunlarıyla yürütülen bireysel ve grup çalışmaları ile problem çözme ve sosyal etkileşim becerilerini de geliştiriyor. Tasarım Atölyesi ile dijital güvenlik, algoritma mantığı, 3 boyutlu modelleme ve elektronik devre uygulamalarını keşfeden çocuklar, oyun tasarımına kadar uzanan çok yönlü bir çalışmanın içine dahil oluyor.

"Sadece düşünen değil, üreten bireyler de yetiştirmeye çalışıyoruz"

Çocuklara hitap edecek dokuz ayrı atölye ile haftanın bir günü bir saat boyunca kaliteli zaman geçirme imkanı sunduklarını söyleyen Mezitli Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu ve Tasarım, Robotik Kodlama Atölyesi Öğretmeni Merve Etiler Özer, "Çocuklar Tasarım Atölyesi'ne birden fazla geliyor ve atölyeye aşina oluyorlar, doyamıyorlar. Hem Akıl Zeka Oyunları'na hem de Tasarım Atölyesi'ne gelen çocuklar, kendi tasarladıkları oyunlarını Akıl Zeka Atölyesi'nde kullanıyor ve burada nasıl tasarlandığı hakkında bilgi sahibi oluyorlar" dedi.

Çocukların hayal dünyasını geliştirmek adına oyun tasarımı da yaptırdıklarını söyleyen Özer, "Sadece düşünen değil, üreten bireyler de yetiştirmeye çalışıyoruz. Takıldıkları yerlerde birbirlerine yardım ediyorlar. Genelde gün sonunda son 10 dakika bilgi yarışması düzenliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklara teknolojiyi doğru şekilde kullanmayı gösteriyoruz"

Çocukları sosyal medyada takılmak yerine, geleceğe şekil verdikleri bir noktaya taşımaya çalıştıklarını belirten Özer, "Çocuklara teknolojiyi doğru şekilde kullanmayı gösteriyoruz. Kendilerine yararlı, zihinlerini geliştirecek oyunlar üzerinde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Boş zamanlarını daha değerli bir şekilde geçirmeye yönlendiriyoruz. Çocukları mutlu gördükçe, veliler de mutlu oluyor biz de" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için düzenlenen atölyelerin fiyatlarının özelde çok pahalı olduğunu ve her ailenin buna erişemediğini sözlerine ekleyen Özer, "Biz ücretsiz olarak herkese dokunuyoruz. Belediyemizin katkıları sayesinde; gelişen teknolojiyi, durumu olmayan çocuklara da rahatlıkla gösterebiliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklar stratejik düşünmeyi, odaklanmayı ve problem çözmeyi öğreniyor"

Çocuklara atölyeler ile stratejik düşünmeyi, odaklanmayı ve problem çözmeyi öğrettiklerini söyleyen Akıl Zeka Oyunları Öğretmeni Melda Köklüer, "8-14 yaş arası çocuklarımızla, her hafta iki farklı oyun deneyimliyoruz. Analitik düşünme yeteneği kazanan çocuklar burada hem eğleniyor, hem öğrenerek sosyal becerilerini geliştiriyor, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Tasarım Atölyemizde ise kendi tasarladıkları oyunlarla farklı oyunlar deneyimliyorlar" dedi.

Çocukların atölyede çok mutlu olduğunu söyleyen Köklüer, "Burada beğendikleri oyunları ailelerine aldırıyorlar. Aileleriyle de birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Onlarla bu oyunları oynuyorlar. Ayrıca bu oyunlar, matematiksel başarılarına da katkıda bulunuyor. Çünkü oyunlarımız hem matematiksel düşünmeyi, hem analitik düşünmeyi, hem analiz etmeyi, hem de çocuklara soru sormayı öğretiyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklar kampüsten çıkmak istemiyor

Kampüste yaptığı etkinliklerden çok keyif aldığını söyleyen Nefise Sultan Naz, "Kampüste bazen resim çiziyor, bazen oyun oynuyoruz. Tasarım Atölyesi'nde ise oyun tasarımlarımızı yapıyoruz. Oradaki öğretmenlerimiz 3D baskıdan çıkartıyorlar. Sonra bunları Akıl Zeka Atölyesi'nde oynuyoruz. Sosyalleşme de çok güzel" diye konuştu.

Kampüste etkinliklerin çok keyifli olduğunu ve kendi ilgi alanlarına uygun aktiviteler bulabildiğini söyleyen Eren Ata Aslan, "3D yazıcım olmasını istiyordum ama şu an yok. Burada hangi modelleri yapabileceğimi daha detaylı öğrenebiliyorum. Bugün akıl zeka oyunlarından bir oyun tasarladım. Bu etkinlikler bana çok fazla şey kattı. Merak eden herkese tavsiye ediyorum. Ekran başında oyun oynamak yerine, burası hem çok eğlenceli hem de kaynaşabiliyoruz" dedi.

Atölyelerin tamamında çok eğlendiğini söyleyen Ateş Önürdeş, "Kendimiz oyun tasarlıyoruz ve sonra 3 boyutlu yazıcıyla bastırıp akıl zekada oynuyoruz. Bu sayede hem oyun kurucu hem de oynayan kişiyim. Zaman güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kampüse bayıldığını söyleyen Mehmet Ali Doğan ise "Ben Tasarım Atölyesi ve Akıl Zeka Oyunları'na gidiyorum. Tasarım Atölyesi'nde bilgisayar hakkındaki şeyleri öğreniyoruz. Oradan 3 boyutlu yazıcıda bastırıp zeka oyunlarında oynuyoruz. Şu ana kadar hiç oyun çizmedim ama çizeceğim" sözleriyle tüm çocukları kampüse çağırdı.

Veliler çocuklarını Mezitli Çocuk Kampüsü'ne gözü kapalı bırakıyor

Çocuklar için kampüsün bulunmaz bir fırsat olduğunu söyleyen velilerden Seher Köse, "Ben de çocuğumu ikinci etkinliğine getirdim. Çok memnunuz, oğlum severek geliyor. Başka etkinliklere de götürüyorum. Etkinlikten sonra burada oyun alanında da oynayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Oğullarını kampüse getiren ve çok büyük gelişim gösterdiklerini söyleyen Sedef Özdemir, "Burası sayesinde çocuklarımın hem kendi becerileri, hem de sosyal aktiviteleri çok yükseldi. Kampüsteki bütün atölyelerden faydalanıyorlar. Özellikle küçük oğlum akıl zeka oyunları, doğa ve dramadan faydalandı. Bunu hem kendisi evde oynayarak, dramayı ise site içinde arkadaşlarıyla devam ettirdi. Kampüsteki öğretmenlerle birlikte çok güzel çalışmalar yaptılar. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz de hepsi birbirinden değerli" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğretiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğretiyor - Son Dakika
