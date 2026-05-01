Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hal Katlı Kavşağı'nı Hizmete Açtı

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı tamamlanan Hal Katlı Kavşağı'nı hizmete açtı. Kentte bugüne kadar inşa edilen en büyük katlı kavşak olma özelliği taşıyan projenin, özellikle ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede ulaşımı rahatlatması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ulaşımını rahatlatacak önemli projelerden biri olan Hal Katlı Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP Parti Meclis Üyeleri Ozan Varal ile Emre Yılmaz, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz Belediyesi Seçilmiş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş, Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Halil Yalın, Deva Partisi Mersin İl Başkanı Necmi Ağaoğlu, Mersin Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Sarı, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mersin'e değer katacak bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz"

Başkan Seçer konuşmasına, 5 aylık bir çalışmayla Mersin'e değer katacak bir hizmeti yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını aktararak başladı. Mersin'e hizmet etmenin karşılığını, vatandaşların sandıkta gösterdiğini ve bunun bir teşekkür anlamına geldiğinin altını çizen Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın Mersin'de şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşak olduğuna dikkat çekti. Seçer, "Göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana toplamda 4 katlı kavşak ve Dikenli Yol dediğimiz bölgede alt geçit-tünel geçit yapımını gerçekleştirmiştik. Bunun yanında, göreve geldiğimizde yarım kalmış bir proje olan Kuva-yi Milliye Anıt Kavşağı'nı, mazbatayı aldıktan yaklaşık 35 gün sonra, 19 Mayıs 2019'da hizmete açtık. Ardından; Sevgi Katlı Kavşağı, Göçmen Katlı Kavşağı ve tünel geçişi hayata geçirdik. Bugün de burada 29 Kasım'da başladığımız Hal Katlı Kavşağı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Hal Katlı Kavşağı ile beraber bölgedeki trafik sorunu ortadan kalkacak"

Hal Katlı Kavşağı'nın toptancı sebze halinin otoban bağlantısı, bakliyat firmalarının depoları ve birçok iş yerinin olduğu önemli bir alan olduğunu belirten Seçer, "Hem ağır tonajlı araçların hem de otomobillerin yoğun kullandığı bir güzergah olduğundan bölgede trafik çok yoğun ve çok sorunluydu. Hal Katlı Kavşağı ile beraber buradaki trafik sorunu ortadan kalkacak" diye konuştu. Hal Katlı Kavşağı projesinin toplam bin 820 metre uzunluğunda olduğunu, yan yollar ve bağlantı yolları ile birlikte ise toplam 3 bin 750 metre çalışma yapıldığını kaydeden Seçer, "2 kilometrelik bir yol güzergahını da köprülü kavşakla beraber yenilemiş bulunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kaymak gibi yol yapıyor. Sarı çizgi gördüğünüz zaman bilin ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

Projenin detaylarını ve teknik bilgilerini aktaran Seçer, "Burada yeni bir uygulama, yeni bir katlı kavşak modeli var. 60 metrelik bir bölümün üstü açık. Bu sayede gün ışığından faydalanıyoruz. Hem maliyeti düşürüyoruz hem yeni bir katlı kavşak modelini de Mersin'e kazandırmış oluyoruz" dedi. Projenin yapıldığı bölgenin zemin açısından sorunlu bir yer olduğuna dikkat çeken Seçer, deprem ve farklı afetlere de dayanıklı bir köprü inşa edildiğini söyledi. Projede 740 adet forekazık kullanıldığını belirten Seçer, "Kullanılan forekazıklar yaklaşık 14 km uzunluğunda. Yerin altına girdiğimiz bu forekazıklar zemin emniyeti açısından önemli. Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Yaptığımız her iş, bir akıl ürünü"

2,5 milyondan fazla insanın yaşadığı, 16 bin kilometrekare alanda bir uçtan bir uca 321 kilometrelik bir coğrafyada belediyecilik yaptıklarını vurgulayan Seçer, "7'nci yılımızı bitirdik, 2019'dan bu yana 2 milyon 785 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. 4 bin 758 kilometre grup yolları ve köy yolları olmak üzere sathi asfalt kaplama yaptık. Her işin uzmanları ile Mersin halkına hizmet ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın geçmişlerine baktığınız zaman ne kadar liyakatli olduğunu, Türkiye'nin önemli kamu kurumlarında deneyim kazanıp, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda hizmet ettiğini görürsünüz. Yaptığımız her iş, bir akıl ürünü" ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra 2 milyon 102 bin metrekare kaldırım imalatını da gerçekleştirdiklerini ifade eden Seçer, son 7 yılda yapılan yol yapım, bakım ve onarım yatırımlarına değinerek, "Bu yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 32,7 milyar TL bütçesi var. Biz 7 yıl süre içerisinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, bugünkü maliyetlerle az önce saydığım hizmetlerin parasal karşılığı olarak yaklaşık 30 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Sadece bu açılışını yaptığımız katlı kavşağın maliyeti bile 750 milyon TL" dedi.

Seçer, yeni dönem projelerini anlattı

Mezitli Vatan-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nın deplase çalışmalarına başladıklarını dile getiren Seçer, "Başlayacağız, yapacağız değil, yapıyoruz. Temmuz 2026'da başlamayı planladık ve orayı 2026'nın sonbaharında açacağız" dedi. Bu tür imalatları mümkün olduğunca çok hızlı yaptıklarının altını çizen Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın yağmurlardan dolayı 20 gün geciktiğini belirterek, "Aylar önce; 'Nisan'ın ilk haftası açacağız.' dedik ve 3 hafta geciktik. Çünkü bu sene son 30-40 yılın en yoğun yağışlarını aldık. Hal Katlı Kavşağı projesinde bunun sıkıntısını yaşadık. Ama şunu bilin; planladığımız işler, eğer bir hava muhalefetiyle karşılaşmazsak, bizim hesapladığımız günden 1 gün şaşmıyor. Daha küçük montanlı projeleri 80-90 günde yapıyoruz. Sevgi ya da Göçmen Katlı Kavşağı'nı kısa sürede bitirdiğimizi hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu.

2027 yılında Sayapark Farklı Seviyeli Kavşak ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimi inşa edileceğini belirten Seçer, aynı yıl içerisinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Dumlupınar Caddesi kesişimine de Yenişehir Beşyol Kavşağı Tüp Geçiti'ni yapacaklarını kaydetti. 2028 programında ise 2. Çevre Yolu ile Mersinli Ahmet Bulvarı'nın kesiştiği noktada yine bir katlı kavşak imalatı yapıp, aynı yıl hizmete açacaklarını sözlerine ekleyen Seçer, Tarsuslulara da bir müjde verdi. Seçer, Tarsus Berdan Köprü Projesi'ni bu yıl içerisinde yapacaklarını belirterek, Tarsus Doğa Parkı'nın olduğu bölgede çok büyük sorun haline gelen dar köprüyü, yapacakları çalışma ile çok geniş bir köprü haline getireceklerini söyledi.

Akbelen Bulvarı ile 36. Cadde arasındaki 4. Çevre Yolu devamı yol ve viyadük çalışmasının da 2 bin 700 metre bir çalışma olduğundan bahseden Seçer, imar çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini söyledi. 2027 yılı içerisinde de 2 bin 300 metrelik bir proje olan Mezitli Sanayi Caddesi'nde yeni yol açma çalışması yapacaklarından bahseden Seçer, 2. Çevreyolu'nun Çeşmeli-Otoban bağlantısına kadar uzatılması çalışmasını da kamulaştırma ya da 18 uygulaması yapıldıkça devam ettireceklerini ifade etti. 3. Çevreyolu devamının, Üniversite Kavşağı'ndan Vatan Caddesi'ne kadar olan bağlantının 4 bin 200 metre olduğundan söz eden Seçer, sorunların çözümünün ardından 35 metrelik bir bulvar açma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

"Biz kente hepinizin gözünden bakmayı biliyoruz"

Belediye başkanları için zorlu bir süreçte olduklarını dile getiren Seçer, 2019-2024 döneminde meclis çoğunluğunun olmamasından kaynaklı borçlanma alamadıklarını ve kredilere erişimde büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti. Yurttaşların yaşadıkları sıkıntıyı gördüklerini aktaran Seçer, "Mersin'de 15 puan bir oy artışıyla her 10 kişiden 6 kişi bize oy verdi. Vatandaş, 'Biz başkanımızın niyetine inanıyoruz' dedi. Ama bunu Cumhur İttifakı'nın seçmenleri de söyledi. Çünkü bir dönem önce hem CHP hem HDP seçmeni, yüzde birkaç da sağ seçmen Vahap Seçer'e oy verdi ve yüzde 45 oyla seçildim. Ama yüzde 15 puan artışı tamamen Cumhur İttifakı'nın seçmeninin oylarıdır. Gülnar'daki milliyetçi kardeşim de Akdeniz'deki sosyalist kardeşim de oy verdi. Dediler ki 'bize hizmet edecek adam lazım. Ben dünyaya buradan bakıyorum, diğer seçmen oradan bakıyor. Vahap Başkan herkesin baktığı yeri sentezliyor' dedi" diyerek, kente herkesin gözünden bakabildiklerini söyledi.

"Halk sizi affetmez"

Siyasetin çok gergin olduğu bir dönemde olduklarını aktaran Seçer, iktidarın belediye başkanlarına yönelik operasyonlarını işaret ederek, "Mersin'deki siyasetçiler meseleyi bir cadı avına dönüştürürlerse, bu memlekete hata etmiş olurlar. Yani; 'Biz CHP'li belediye başkanlarının açığını arayalım. Onların kolunu kıvıralım, nasıl olsa bizim dönem. Gücü, gücü yetene' derseniz, bu halk sizi affetmez. Milletvekillerine oy, Mersin'in menfaatini korumaları için veriliyor" ifadelerini kullandı.

Programda, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Talat Dinçer de birer konuşma yaptı. Protokol üyeleri ile beraber kurdele kesilerek Hal Katlı Kavşağı hizmete açıldı. Açılışın ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.