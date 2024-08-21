Mersin'de Büyük Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesi İçin Temel Atıldı - Son Dakika
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Mersin'de Büyük Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesi İçin Temel Atıldı

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Mersin Yenişehir Belediyesi ve Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak Büyük Kent Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi'nden oluşacak projenin temeli atıldı. Projenin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

21.08.2024 11:26  Güncelleme: 11:33
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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediyesi ve Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak Büyük Kent Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi'nden oluşacak projenin temeli atıldı. Mersin'in en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yer alan projenin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi geçen hafta temellerini attığı Emine- Halil Aydemir Kültür Kompleksi ve Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun ardından Büyük Kent Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Çocuk Kütüphanesinden oluşacak projenin de temelini attı.

Eğriçam Mahallesi'nde yapılacak projenin temel atma törenine; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve inşaatı üstlenen Kürk Eğitim Vakfı Başkanı Mehmet Kürk'ün yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hamit Mert Avcı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, KKTC Mersin Muavin Konsolosu Enver Taşhan, CHP Mersin İl Başkanvekili Mehtap Ersoyak, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hatice Us, CHP Yenişehir Kadın Kolları Başkanı İlknur Akkul, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri'nde 25 yıl boyunca vatandaşlara çay, su ve çorba ikramının ücretsiz olacağını söyledi. Başkan Özyiğit, şunları dile getirdi:

"Kütüphanemizdeki kafeteryamızda 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlarımız için ücretsiz olacak. Bu alan insanların buluşarak fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir sosyal ve kültürel merkez haline gelecek. Burada sadece yetişkinlere yönelik değil aynı zamanda çocuklarımıza yönelik de bir kütüphane oluşturacağız. Yenişehir Belediyesi Akademi'de Mersin ve Türkiye'de bir ilk olan Bebek Kütüphanesi açmıştık şimdi bu yolculuğu, Çocuk Kütüphanesi ile devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını teşvik ederek, onların kültürel gelişimine katkıda bulunacağız.  Hem çocuklarımıza hem de çocukluğunu yeniden hatırlamak isteyen yetişkinlere hitap edecek. Sunay Akın gibi değerli bir sanatçının katkılarıyla kentimize güzel bir müze kazandıracağız."

Halkın ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tuttuklarını belirten Özyiğit, şöyle devam etti:

"Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz"

"Seçimlerden önce bu projelerimizin sözünü vermiştik. Göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede üç büyük projemizin de temelini attık.  Forum AVM'nin hemen girişinde Yeni Kafe açtık, Güven Park'ta emeklilerimize hitap edecek Mola Evi'ni hizmete açacağız. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Her bir projemiz, şehrimizin sosyal, kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirecek, iyi belediyeciliğin somut örnekleridir.  Bu temellileri yaptığımız kamulaştırmalar ve planlamalarla attık. Ekonomik imkanlar bizi sınırlasa da dayanışmamız sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız halkçı belediyeciliğin birer örneği olarak, toplumsal refahı gözeten, herkes için daha iyi bir yaşam alanı sunan yaklaşımlarımızı yansıtıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak, tüm hizmetlerimizi adil ve eşit bir şekilde sunuyoruz."

Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirdiklerini aktaran Özyiğit, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Her kesimin eşit hizmet almasını savunuyoruz"

"Geleceğimizin teminatı bu temellerle atılıyor. Bizler her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşın hakkının gözetilmesini, her kesimin eşit hizmet almasını savunuyoruz. Bu anlayışla, toplumun her bireyine hitap eden projeler geliştiriyoruz. Dezavantajlılar başta olmak üzere farklı kesimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini arkamızda hissetmek, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve en önemlisi bize inanan ve destek veren Yenişehir halkına teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında ve daha nicelerinde buluşmayı diliyorum."

Projeyi 6 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Kürk Eğitim Vakfı Başkanı Mehmet Kürk ise "Bölgemize insanına ve özellikle çocuk ve gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla yapılacak proje için arazi tahsis ederek bizi teşvik eden Yenişehir Belediye Başkanı'mız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyoruz. İnşallah 6 ay sonra tesisimizin açılışını yaparak, kentimize kazandıracağız" diye konuştu.

Mersin\'de Büyük Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesi İçin Temel Atıldı
Kaynak: ANKA

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