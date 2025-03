Mersin'de İftar Sofraları Buluşması

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çilek Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında çocuklara seslenen Seçer, "Önce ailenize, memlekete faydalı çocuklar olun, gençler olun. Her zaman bir arada olalım, birlik içerisinde olalım. Üzüntüleri paylaşarak azaltalım, sevincimizi, mutluluğumuzu da paylaşarak çoğaltalım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, ramazan ayı boyunca kentin farklı bölgelerinde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Seçer ve Meral Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, çocukların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seçer, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Her zaman bir arada olalım, birlik içerisinde olalım"

Akdeniz halkıyla dualar ederek iftarını açan Seçer, yemeğin ardından yaptığı konuşmada herkese güzel ramazanlar temenni etti. Çocuklara da seslenen Seçer, "Çocuklar Allah sizlere de zihin açıklığı versin. Okula gidin, okuyun büyük insan olun. Önce ailenize, memlekete faydalı çocuklar, gençler olun. Her zaman bir arada olalım, birlik içerisinde olalım. Üzüntüleri paylaşarak azaltalım, sevincimizi, mutluluğumuzu da paylaşarak çoğaltalım. Birlikten güç doğar, her zaman yanınızdayız. Sizleri seviyoruz, sizleri sayıyoruz" dedi.

"Bulduğumuz her yerde sosyal tesis alanı yaptık"

Akdeniz ilçesinde bulunan muhtarlarla da sohbet eden Seçer, her mahallenin taleplerini tek tek dinledi. Kentin her yanına eşit ve güzel hizmet için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Seçer, muhtarların özellikle talep ettikleri taziye evleri hakkında, "Taziye evine her yerde ihtiyacımız var ama yer sorunumuz var. Taziye evi yapabilmem için belediye hizmet alanına ihtiyacım var. İmar planları yapıldıkça bunlar ortaya çıkacak, oldukça yaparız" ifadelerini kullandı. Akdeniz sınırları içerisinde bugüne kadar Büyükşehir'in sosyal tesisi olmadığına dikkati çeken Seçer, "Bulduğumuz her yerde sosyal tesis alanı yaptık. Akkent'te, Kurdali'de, Yusuf Kılıç'ta, Hal Mahallesi'nde de yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Herkesin ulaşabileceği Sosyal Yaşam Merkezi kurmak istiyoruz"

İçinde taziye evi de bulunan Sosyal Yaşam Merkezi yapmaya gayret ettiklerini belirten Seçer, "Sosyal Yaşam Merkezi'nin içinde taziyeyi de düşünüyoruz, kadınları da düşünüyoruz. Kadınların eğitim alabilecekleri atölyeler, çocuklara dershaneler, okul öncesi eğitim merkezleri. Bütün bunları bir konsept olarak düşünüyoruz" dedi. Yer buldukları zaman hızlıca inşaatı yaparak tesislerin açılışını yaptıklarını söyleyen Seçer, "Bizim için esas olan bir yer açmak değil, onun sürdürülebilirliği. Biz Çilek, Çay Mahallesi ya da Karaduvar gibi bizden talep gören yerlerde, mümkünse birkaç mahallenin de yararlanacağı merkezlere, herkesin ulaşabileceği Sosyal Yaşam Merkezi kurmak istiyoruz. Bunları yatırım programına aldık" diyerek, Karaduvar'a Balık Hali de yapacaklarının müjdesini verdi.

"Tüm tarihin en büyük MESKİ yatırımlarını yapıyoruz"

Mahallelerinde her şeyin eksiksiz olduğunu ancak kanalizasyon noktasında sorun yaşadıklarını belirten muhtara yanıt veren Seçer, kırsal mahalle olan yerleşim yerlerinde bu sorunların çözümünde zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Seçer, "Yaptığımız her iş bütçe işi. Yenice'den Yeşilovacık'a kadar bütün alt yapı sorunlarını kredi ile çözdük, bazı bölgelerde de hibe aldık. Biz kredi ve hibe bulduğumuz sürece Mersin'in kırsal Mahallelerine de kanalizasyonu getireceğiz. Tüm tarihin en büyük MESKİ yatırımlarını yapıyoruz. Pamukluk Barajı'nı Devlet Su İşleri (DSİ) yapıyor ama bedelini biz ödeyeceğiz" diye konuştu.

"Nerenin ne ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde yapıyoruz"

Yatırımları mantık çerçevesinde ve ihtiyaç doğrultusunda yaptıklarını söyleyen Seçer şöyle devam etti:

"Biz, bize gelen her kuruşun değerini biliyoruz ve elimizden geldiğince bunu en mantıklı ve en hakkaniyetli şekilde harcıyoruz. Tüm tarihler boyunca, siyaseti bir kenara bırakarak, hak ve vicdan temelli hizmet yapmaya bu dönemde başlandı. Biz kimseyi ayırmıyoruz, ne Çilek Mahallesi ne Çavuşlu ne Anamur ne Tarsus, nerenin ne ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde yapıyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca her ilçede düzenlenen iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam edeceği bildirildi.