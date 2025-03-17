Mersin'de İftar Sofraları Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de İftar Sofraları Buluşması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çilek Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında çocuklara hitap ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. İftar etkinliği, ramazan ayı boyunca kentin farklı bölgelerinde sürdürülecek.

17.03.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çilek Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında çocuklara seslenen Seçer, "Önce ailenize, memlekete faydalı çocuklar olun, gençler olun. Her zaman bir arada olalım, birlik içerisinde olalım. Üzüntüleri paylaşarak azaltalım, sevincimizi, mutluluğumuzu da paylaşarak çoğaltalım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, ramazan ayı boyunca kentin farklı bölgelerinde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Seçer ve Meral Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, çocukların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seçer, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Her zaman bir arada olalım, birlik içerisinde olalım"

Akdeniz halkıyla dualar ederek iftarını açan Seçer, yemeğin ardından yaptığı konuşmada herkese güzel ramazanlar temenni etti. Çocuklara da seslenen Seçer, "Çocuklar Allah sizlere de zihin açıklığı versin. Okula gidin, okuyun büyük insan olun. Önce ailenize, memlekete faydalı çocuklar, gençler olun. Her zaman bir arada olalım, birlik içerisinde olalım. Üzüntüleri paylaşarak azaltalım, sevincimizi, mutluluğumuzu da paylaşarak çoğaltalım. Birlikten güç doğar, her zaman yanınızdayız. Sizleri seviyoruz, sizleri sayıyoruz" dedi.

"Bulduğumuz her yerde sosyal tesis alanı yaptık"

Akdeniz ilçesinde bulunan muhtarlarla da sohbet eden Seçer, her mahallenin taleplerini tek tek dinledi. Kentin her yanına eşit ve güzel hizmet için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Seçer, muhtarların özellikle talep ettikleri taziye evleri hakkında, "Taziye evine her yerde ihtiyacımız var ama yer sorunumuz var. Taziye evi yapabilmem için belediye hizmet alanına ihtiyacım var. İmar planları yapıldıkça bunlar ortaya çıkacak, oldukça yaparız" ifadelerini kullandı. Akdeniz sınırları içerisinde bugüne kadar Büyükşehir'in sosyal tesisi olmadığına dikkati çeken Seçer, "Bulduğumuz her yerde sosyal tesis alanı yaptık. Akkent'te, Kurdali'de, Yusuf Kılıç'ta, Hal Mahallesi'nde de yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Herkesin ulaşabileceği Sosyal Yaşam Merkezi kurmak istiyoruz"

İçinde taziye evi de bulunan Sosyal Yaşam Merkezi yapmaya gayret ettiklerini belirten Seçer, "Sosyal Yaşam Merkezi'nin içinde taziyeyi de düşünüyoruz, kadınları da düşünüyoruz. Kadınların eğitim alabilecekleri atölyeler, çocuklara dershaneler, okul öncesi eğitim merkezleri. Bütün bunları bir konsept olarak düşünüyoruz" dedi. Yer buldukları zaman hızlıca inşaatı yaparak tesislerin açılışını yaptıklarını söyleyen Seçer, "Bizim için esas olan bir yer açmak değil, onun sürdürülebilirliği. Biz Çilek, Çay Mahallesi ya da Karaduvar gibi bizden talep gören yerlerde, mümkünse birkaç mahallenin de yararlanacağı merkezlere, herkesin ulaşabileceği Sosyal Yaşam Merkezi kurmak istiyoruz. Bunları yatırım programına aldık" diyerek, Karaduvar'a Balık Hali de yapacaklarının müjdesini verdi.

"Tüm tarihin en büyük MESKİ yatırımlarını yapıyoruz"

Mahallelerinde her şeyin eksiksiz olduğunu ancak kanalizasyon noktasında sorun yaşadıklarını belirten muhtara yanıt veren Seçer, kırsal mahalle olan yerleşim yerlerinde bu sorunların çözümünde zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Seçer, "Yaptığımız her iş bütçe işi. Yenice'den Yeşilovacık'a kadar bütün alt yapı sorunlarını kredi ile çözdük, bazı bölgelerde de hibe aldık. Biz kredi ve hibe bulduğumuz sürece Mersin'in kırsal Mahallelerine de kanalizasyonu getireceğiz. Tüm tarihin en büyük MESKİ yatırımlarını yapıyoruz. Pamukluk Barajı'nı Devlet Su İşleri (DSİ) yapıyor ama bedelini biz ödeyeceğiz" diye konuştu.

"Nerenin ne ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde yapıyoruz"

Yatırımları mantık çerçevesinde ve ihtiyaç doğrultusunda yaptıklarını söyleyen Seçer şöyle devam etti:

"Biz, bize gelen her kuruşun değerini biliyoruz ve elimizden geldiğince bunu en mantıklı ve en hakkaniyetli şekilde harcıyoruz. Tüm tarihler boyunca, siyaseti bir kenara bırakarak, hak ve vicdan temelli hizmet yapmaya bu dönemde başlandı. Biz kimseyi ayırmıyoruz, ne Çilek Mahallesi ne Çavuşlu ne Anamur ne Tarsus, nerenin ne ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde yapıyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca her ilçede düzenlenen iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Belediye, Politika, Mersin, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de İftar Sofraları Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu
Kızlar hayatının şokunu yaşadı İstanbul’un göbeğinde pes dedirten olay Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay
Maçtan sonra ortaya çıktı Bu detay Fenerbahçe’yi şampiyonluktan edebilir Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir
Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
ATM’lerde yeni dönem hazırlığı Çok yakında başlayabilir ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı

10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
09:48 Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
16:45 Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
16:17 Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
16:14 Yaren leyleği yakından görmek için Bursa’ya akın ettiler Yaren leyleği yakından görmek için Bursa'ya akın ettiler
15:58 Morais ile kaybetmiyorlar Bodrum FK, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
15:34 İspanya bu olayı konuşuyor Arda Güler, Mbappe’yi çıldırttı İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı
15:06 Başlarına gelmeyen kalmadı Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 10:59:50. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de İftar Sofraları Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.