Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet: Leyla Çakmak Başından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet: Leyla Çakmak Başından Vurularak Öldürüldü

Mersin\'de Kadına Yönelik Şiddet: Leyla Çakmak Başından Vurularak Öldürüldü

Mersin'de Leyla Çakmak, eşi Zafer Çakmak tarafından sokak ortasında başından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası Zafer Çakmak kaçtı ve polis soruşturma başlattı.

07.12.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
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MERSİN'de Zafer Çakmak (46), yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında başından tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldıkları evi temizlemeye giden 2 çocuk annesi Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Zafer Çakmak, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Leyla Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cenazesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Zafer Çakmak her yerde aranırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet: Leyla Çakmak Başından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet: Leyla Çakmak Başından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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