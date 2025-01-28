Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım - Son Dakika
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Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım

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Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra babaannesi ve dedesini bıçaklayarak öldüren Hüseyin Ateş tutuklandı. Ateş'in emniyetteki ifadesinde, "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" dediği öğrenildi.

28.01.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldüren madde bağımlısı Hüseyin Ateş (20) tutuklandı. Ateş'in ifadesinde, "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" dediği belirtildi.

Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım

BABAANNESİ VE DEDESİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Madde bağımlısı Hüseyin Ateş ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve aynı ismi taşıyan dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ateş, bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı. Sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Hüseyin Ateş'i, kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin Ateş'in olaydan 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım

"ÖLEN BABAMIN RUHUNU TAŞIYORUM"

Emniyetteki ifadesinde "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" diyen Hüseyin Ateş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, sevk sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" diye konuştu. Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım
Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mersin, Güncel, Suç, Mut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım - Son Dakika

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