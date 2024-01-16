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9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim - Son Dakika
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9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim

Mersin'de devrilen yolcu otobüsünde 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kaza anı kameralara yansırken yolculardan Şahin Selçuk'un anlattıkları kan dondurdu. Selçuk, "Şoför arabayı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı arayıp Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim." dedi.

16.01.2024 - 11:53,
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında, yolcular, şoförün aracı hızlı kullandığını öne sürdü.

9 KİŞİ CAN VERDİ

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı yolcu otobüsü, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, kazada yaralanan 6 kişiyi tedavilerinin sürdüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Başhekim Ali Güngör'den bilgi alan Pehlivan, görüştüğü yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Pehlivan, gazetecilere, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 21 yaralıdan durumu ağır olan 9'unun kent merkezindeki hastanelere sevk edildiğini, 6'sının müşahede altında olduğunu, 6 yaralının da taburcu edildiğini söyledi.
Aralarında otobüs şoförü de bulunan ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyen Pehlivan, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI, HEP ŞOFÖRÜ ŞİKAYET ETTİK"

Yaralı yolculardan Fırat Burun, molanın ardından yola çıktıklarını belirterek, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım." dedi. Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü iddia ederek, " Şırnak'a gidecektim. Araç çok hızlıydı. Hep şoförü şikayet ettik, onun hatasıydı." ifadesini kullandı.

"ŞOFÖR KÖTÜ KULLANDIĞI İÇİN OTOBÜSTEN İNMEK İSTEDİM"

Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise kazanın detaylı incelenmesini istediklerini vurgulayarak, şunları anlattı: "Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu."

9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • ilker kaptan: can taşıyorsun bu hızda viraja mı girilir. hiçmi araba kullanmadın. Yanıtla 60 2
  • Murat Er: Daha oncede yorum yaptim. Eskiden kamyonlardi. Simdi otobusler.Adeta olum saciyorlar . Turkiyede otobuse bindin mi kefeninide yanina alman Lazim. Turkiyede zaten . Once birileri olur. Ondan sonra denetim baslar.Medya aksama kadar bos ciplak magazin yapmaya calisir.Gundem ya futbol ya magazin. Yanıtla 38 8
  • Serkan Basar: keşke bunu farkettiğinde kurnaz olup yaygara çıkarıp o aracı kullandırmasaydın keşke be kardeşim Yanıtla 24 4

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