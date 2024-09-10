Mersin'de Süper Meyve Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Süper Meyve Aronya Hasadı Başladı

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Mersin'de alternatif ürün olarak ekilen ve 'süper meyve' olarak bilinen aronya meyvesi hasat edilmeye başlandı. Bahçede kilosu 250 TL'den alıcı bulan aronya, antioksidan değeri diğer meyvelere göre 4 kat daha fazla olan bir meyvedir.

10.09.2024 11:29  Güncelleme: 14:28
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Mersin'de, 'süper meyve' olarak bilinen aronyanın hasat dönemi başladı. Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk Mahallesi'nde 3 yıl önce ekilmeye başlanan 7 dönümlük arazide yetiştirilen aronyalardan bu yıl yaklaşık 800 kilo verim elde edildi. Aronyanın kilosu bahçede 250 TL'den satılıyor.

Mersin'de 'süper meyve' aronya hasat edilmeye başlandı

Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk Mahallesi'nde 3 yıl önce üretimine başlanan 'aronya' meyvesi, hasat edilmeye başlandı. 7 dönüm araziye ekilen aronyadan yaklaşık 800 kilo verim elde edilirken, bahçede kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Mersin'de vinç kiralama firmasında muhasebe müdürü olarak çalışan Tuğba Hayırlıoğlu (40) da ürünlerini hasat etmenin sevincini yaşıyor.

'TADI ÇOK FARKLI, BİRAZ AYVAYA BENZİYOR'

Aronya meyvesini bir arkadaşının tavsiyesi ile arazisine ektiğini belirten Hayırlıoğlu, "Babamdan bana kalan 7 dönümlük arazinin tamamına aronya meyvesi ektim. İki yılı devirdik, üçüncü yılımıza giriyoruz. Hasadımızı aldık, ürün çok güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Tadı çok farklı, biraz ayvaya benziyor, farklı bir aroması var. Aronya farklı sektörlerde kullanılıyor, faydası oldukça fazla. Antioksidan değeri diğer meyvelere göre 4 kat daha fazla. İlaç sanayide kullanılıyor. Buzdolabında uygun koşulda 4 ay kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'de 'süper meyve' aronya hasat edilmeye başlandı

'NEREDEYSE KİMSE BİLMİYOR'

Aronyanın yeteri kadar bilinmediğini de söyleyen Hayırlıoğlu, " Polonya'da çok fazla yetiştiriliyor. Dünyaya ihracat yapıyorlar, özellikle ilaç firmalarına ihracat yapıyorlar. Ama bizim ülkemizde ve Mersin'de neredeyse kimse bilmiyor. Pazar sorunu çözülürse, üretici için de getirisi yüksek bir meyve" diye konuştu.

Mersin\'de Süper Meyve Aronya Hasadı Başladı
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Süper Meyve Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Veysi Karaman: denemek lazım 0 0 Yanıtla

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