Mersin'de trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti

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Mersin Silifke'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ve nişanlısı Beyza Bulutoğlu, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi. Düğün hazırlıkları yapan genç çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

28.01.2025 13:28  Güncelleme: 14:29
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Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu (22), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin- Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı.

Mersin'de trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin\'de trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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