Mersin Silifke'de sulama kanalındaki ceset Osman Yüksel'e ait çıktı - Son Dakika
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Mersin Silifke'de sulama kanalındaki ceset Osman Yüksel'e ait çıktı

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Mersin Silifke\'de sulama kanalındaki ceset Osman Yüksel\'e ait çıktı
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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kabasakallı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulunan erkek cesedin 37 yaşındaki Osman Yüksel'e ait olduğu belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında Osman Yüksel'in (37) cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kabasakallı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında erkek cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin Osman Yüksel'e ait olduğunu belirledi. Yüksel'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin Silifke'de sulama kanalındaki ceset Osman Yüksel'e ait çıktı - Son Dakika
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