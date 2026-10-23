Mersin Silifke\'de sulama kanalındaki ceset Osman Yüksel\'e ait çıktı

MERSİN'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında Osman Yüksel'in (37) cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kabasakallı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında erkek cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin Osman Yüksel'e ait olduğunu belirledi. Yüksel'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.