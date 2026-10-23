Mersin Silifke\'de sulama kanalındaki ceset Osman Yüksel\'e ait çıktı

Mersin Silifke'de sulama kanalındaki ceset Osman Yüksel'e ait çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kabasakallı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulunan erkek cesedin 37 yaşındaki Osman Yüksel'e ait olduğu belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında Osman Yüksel'in (37) cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Kabasakallı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında erkek cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin Osman Yüksel'e ait olduğunu belirledi. Yüksel'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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