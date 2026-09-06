Mersin Tarsus'ta cami bekçisi inşaat merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta cami bekçisi inşaat merdivenlerinde ölü bulundu

Mersin Tarsus\'ta cami bekçisi inşaat merdivenlerinde ölü bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cami inşaatında bekçilik yapan Fikret Turna (55), oğlu tarafından merdivenlerde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde cami inşaatında bekçilik yapan Fikret Turna (55), oğlu D.T. tarafından inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. D.T., babasına ulaşamayınca bekçilik yaptığı inşaat halindeki camiye gitti. D.T., babasını inşaatın merdiveninde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Turna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Turna'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin Tarsus'ta cami bekçisi inşaat merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika

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