Mersin Yenişehir Belediyesi ve Görele Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Görele Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Geniş Video İzle

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Yenişehir Belediyesinin 'Erken Çocukluk Gelişimi Yenişehir Modeli' projesinin Görele'de uygulanması ile ilgili iş birliği protokolü imzaladı.

06.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Yenişehir Belediyesinin 'Erken Çocukluk Gelişimi Yenişehir Modeli' projesinin Görele'de uygulanması ile ilgili iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Özyiğit, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, sağlıklı olmaları ve iyi bir eğitim almaları için hep birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'e gelen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi ağırladı. Başkan Abdullah Özyiğit ile buluşan Başkan Dede daha sonra Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Yenişehir Modeli projesi kapsamında açılan Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)'ni ziyaret etti. Yenişehir Belediyesi Akademi Koordinatörü Raif Çakmak'tan proje hakkında bilgi alan Başkan Hasbi Dede, projeyi Görele'de başlatmak istediklerini söyledi.

"Proje bilgi ile ilgili deneyimlerimizi belediyelerimizle paylaşıyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede arasında eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve sosyal belediyecilik alanlarında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı. Eğitim projeleri ile ilgili Görele Belediyesine destek vereceklerini ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit şöyle konuştu:

"Görele Belediye Başkanımız Sayın Hasbi Dede, 2019 yılında Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz Erken Çocukluk Gelişimi Yenişehir Modeli projemizi, Görele'de uygulamakla ilgili bir düşüncelerinin olduğunu söyledi. Biz de seve seve her konuda kendilerine destek vereceğimizi ilettik. Projemiz 0-3 yaş anne ve baba eğitimi, 3-6 yaş Beceri Temelli Eğitim(BETEM), gelişim değerlendirme uygulamaları ve ilkokuldan oluşuyor. Tüm ayrıntıları kendileriyle paylaştık. Proje ile ilgili bilgi ve deneyimlerimizi belediyelerimizle ve kurumlarla paylaşıyoruz.  Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, sağlıklı olmaları ve iyi bir eğitim almaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.  Başkanımız Sayın Hasbi Dede'yi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum."

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise yaptığı açıklamada projenin çocukların geleceği için çok önemli olduğunu ve Görele'de uygulamak için çalışma yapacaklarını söyledi. Başkan Dede, projeden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i tebrik ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi projesiyle daha önce Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) ve Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) tarafından düzenlenen "Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Kongresi"ne ve  Marmara Belediyeler Birliği ile İstanbul Planlama Ajansı(İPA) tarafından düzenlenen "Kentte Erken Çocukluk  Eğitimi Programı"na davet edilmişti.

Yenişehir Belediyesi ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile UNICEF iş birliğiyle hazırlanan 2023-2028 Erken Çocukluk Gelişimi Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı için davet almış, proje kapsamında hayata geçirilen çalışmaları sunmuştu.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Görele Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kaynak: ANKA

Görele Belediyesi, Abdullah Özyiğit, Mersin Yenişehir, Yenişehir, Politika, Çocukluk, Giresun, Güncel, Görele, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Yenişehir Belediyesi ve Görele Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:54:51. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediyesi ve Görele Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement