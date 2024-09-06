Mersin Yenişehir Belediyesi ve Görele Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Güncel

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

(MERSİN)- Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Yenişehir Belediyesinin 'Erken Çocukluk Gelişimi Yenişehir Modeli' projesinin Görele'de uygulanması ile ilgili iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Özyiğit, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, sağlıklı olmaları ve iyi bir eğitim almaları için hep birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'e gelen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi ağırladı. Başkan Abdullah Özyiğit ile buluşan Başkan Dede daha sonra Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Yenişehir Modeli projesi kapsamında açılan Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)'ni ziyaret etti. Yenişehir Belediyesi Akademi Koordinatörü Raif Çakmak'tan proje hakkında bilgi alan Başkan Hasbi Dede, projeyi Görele'de başlatmak istediklerini söyledi.

"Proje bilgi ile ilgili deneyimlerimizi belediyelerimizle paylaşıyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede arasında eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve sosyal belediyecilik alanlarında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı. Eğitim projeleri ile ilgili Görele Belediyesine destek vereceklerini ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit şöyle konuştu:

"Görele Belediye Başkanımız Sayın Hasbi Dede, 2019 yılında Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz Erken Çocukluk Gelişimi Yenişehir Modeli projemizi, Görele'de uygulamakla ilgili bir düşüncelerinin olduğunu söyledi. Biz de seve seve her konuda kendilerine destek vereceğimizi ilettik. Projemiz 0-3 yaş anne ve baba eğitimi, 3-6 yaş Beceri Temelli Eğitim(BETEM), gelişim değerlendirme uygulamaları ve ilkokuldan oluşuyor. Tüm ayrıntıları kendileriyle paylaştık. Proje ile ilgili bilgi ve deneyimlerimizi belediyelerimizle ve kurumlarla paylaşıyoruz. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, sağlıklı olmaları ve iyi bir eğitim almaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımız Sayın Hasbi Dede'yi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum."

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise yaptığı açıklamada projenin çocukların geleceği için çok önemli olduğunu ve Görele'de uygulamak için çalışma yapacaklarını söyledi. Başkan Dede, projeden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i tebrik ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi projesiyle daha önce Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) ve Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) tarafından düzenlenen "Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Kongresi"ne ve Marmara Belediyeler Birliği ile İstanbul Planlama Ajansı(İPA) tarafından düzenlenen "Kentte Erken Çocukluk Eğitimi Programı"na davet edilmişti.

Yenişehir Belediyesi ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile UNICEF iş birliğiyle hazırlanan 2023-2028 Erken Çocukluk Gelişimi Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı için davet almış, proje kapsamında hayata geçirilen çalışmaları sunmuştu.