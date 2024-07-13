Mersinli Genç Keman Sanatçısı Brüksel'deki Yarışmada Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
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Mersinli Genç Keman Sanatçısı Brüksel'deki Yarışmada Üçüncülük Elde Etti

Mersinli Genç Keman Sanatçısı Brüksel\'deki Yarışmada Üçüncülük Elde Etti

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Deniz Yakın, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen '8'inci Uluslararası Leonid Kogan Yarışması'nda canlı performansıyla üçüncülük elde etti. Yakın, başarısını uluslararası bir keman sanatçısı olmayı hedeflemesiyle birlikte paylaştı.

13.07.2024 12:25
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MERSİN'de keman sanatçısı Deniz Yakın (15), Çin, ABD, İspanya, Tayvan, Güney Kore, Romanya, Belçika ve Japonya'dan genç keman sanatçılarının katıldığı Brüksel'de düzenlenen '8'inci Uluslararası Leonid Kogan Yarışması'nda canlı performansıyla üçüncülük elde etti.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Deniz Yakın, Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen ve keman sanatçısı Leonid Kogan'ın 100'üncü doğum yıl dönümüne adanan '8'inci Uluslararası Leonid Kogan Yarışması'nda canlı performansıyla üçüncülük elde etti. Kemana küçük yaşlarda başlayan Yakın, ilk ödülünü 5'inci Uluslararası Harmony Yarışması'nı kazanıp, henüz 6 yaşındayken aldı. Başarısıyla dikkat çeken Yakın, hedefinin adını, usta keman sanatçıları arasına yazdırmak olduğunu belirtti. 9 yıldır Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Yakın, "Kemana 4,5 yaşındayken Ankara'da yaşarken ailemin ve teyzemin yönlendirmesiyle başladım. Daha sonra Mersin'e geldim. Burada Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdim. Günde ortalama 4 saatin üzerinde keman çalışıyorum. Kendimi gün geçtikçe geliştiriyorum" dedi.

'ULUSLARARASI KEMAN SANATÇISI OLMAK İSTİYORUM'

Yakın, keman sevgisini anlatarak, "Ulusal ve uluslararası birçok başarı elde ettim. Birincilikler kazandım. Son olarak Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen ve ünlü keman sanatçısı Leonid Kogan'ın 100'üncü doğum yıl dönümüne adanan 8'inci Uluslararası Leonid Kogan Yarışması'na katıldım. Çin, ABD, İspanya, Tayvan, Güney Kore, Romanya, Belçika ve Japonya'dan genç keman sanatçılarının katıldığı bir uluslararası yarışma oldu. Burada jüri önünde canlı performans sergiledim. Performansımla üçüncülük elde ettim. Leonid Kogan gibi bir ustanın adına düzenlenen yarışmada başarı elde etmek beni çok mutlu etti. Çalışmalarıma devam ederek uluslararası bir keman sanatçısı olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersinli Genç Keman Sanatçısı Brüksel'deki Yarışmada Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersinli Genç Keman Sanatçısı Brüksel'deki Yarışmada Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
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