Merter Polisevi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merter Polisevi'nde çıkan yangın söndürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Merter Polisevi\'nde çıkan yangın söndürüldü
25.02.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Merter Polisevi\'nde çıkan yangın söndürüldü
Haber Videosu

Merter'de polis evinde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zeytinburnu'nda bulunan Merter Polisevi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, söndürme çalışmalarını takip etmek için olay yerine geldi.

YANGININ KESİN ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın, saat 13.30 sıralarında Merter'de bulunan 5 katlı polisevinin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle polisevi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Yıldız, "İncelemeler sürüyor. İncelemeler bitince yangının çıkış nedenini paylaşacağız" dedi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zeytinburnu, Acil Durum, Güvenlik, Polisevi, İtfaiye, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merter Polisevi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
4 büyükler peşinde koşmuştu Ahmetcan Kaplan’dan transfer teklifi itirafı 4 büyükler peşinde koşmuştu! Ahmetcan Kaplan'dan transfer teklifi itirafı
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York’tan geldi Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:38
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:41:44. #7.13#
SON DAKİKA: Merter Polisevi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.