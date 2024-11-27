\'meryem Ana\' Nöbeti Otopark Dışında Sürüyor...Filiz Ceritoğlu Sengel: Bugün Olmazsa Yarın, Yarın Olmazsa Sonra Ama Biz Kazanacağız

Güncel

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otoparkının Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı sabah baskınının ardından otopark dışında devam eden nöbet alanında vatandaşlara sesledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nöbet alanını ziyarete geleceğini ifade eden Sengel, "Hepimiz için sesimizi daha da büyüttü. Dedi ki 'Yarın İzmir'e geliyorum'. Efes Selçuk mücadelen büyüyor. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa sonra ama biz kazanacağız" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbet, bu sabah erken saatlerde yapılan baskının ardından otopark alanının dışında devam ediyor.

Sabaha karşı yapılan baskının ardından Başkan Sengel, otopark alanında kalırken belediye çalışanları ve vatandaşlar kolluk kuvvetleriyle alandan uzaklaştırılmış ve sonrasında alana girişleri engellenmişti.

Öte yandan Sengel yaklaşık 15 saatlik bekleyişin ardından kendisini ziyaret eden CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile belediye personelleri ve vatandaşların yanına gelerek son durum hakkında açıklama yaptı.

"Ekmeğin siyaseti olmaz"

Direnişlerinin siyaset üstü olduğunun altını çizen Başkan Sengel, şunları söyledi:

"Yüzde 40'lar gittiği zamanlarda Efes Selçuk Belediyesi'nin ne olduğunu hep anlatıyorlar ve birçoğumuz da biliyoruz. O yüzden bu sefer biz emekçiler sahip çıkacağız. Çünkü biz emekçiler esas Efes Selçuk Belediyesi'nin ne şartlarda olduğunu biliyoruz ve ekmeğimize de sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü ekmek kavgası, büyük bir kavgadır. Herkesin de derdi ekmeğini büyütmek, evine ekmek götürmekten ibarettir. Dedim ki 'Siz ne yapmak istiyorsunuz?' 'Biz kendi mücadelemizi kendimiz başlatacağız' dediniz. Tek tek bütün partilere, emekçi arkadaşlarımız hiçbir parti ayrımı gütmeden gittiler. Tek tek bütün sivil toplum örgütlerine, sendikalara gittiler. Sonra meydanlara gittiler ve dedim ki 'Ben gitmeyeceğim. Çünkü bu, onların izah etmesi gereken bir iş.' ve her şeyden önce bizim mevzumuz çok daha farklı. Siyaset üstü bir şey. Ekmeğin siyaseti olmaz. Emekçinin siyaseti olmaz. Her şeyden önce yaşamın siyaseti olmaz. ve onların bu adımlarına ben ket vurmak istemiyorum dedim. Meydana çıktılar. O meydana çıktıktan ve haklı mücadelelerinizi anlattıktan sonra belediyenin önüne geldiniz. Geldiğinizde 'Sen yürü başkanım. Biz arkandayız' dediniz. Ben şöyle söyledim. 'Esas bir yürüyün. Ben yanınızdayım. Önünüzdeyim, arkanızdayım. Ama tek kişi kalana kadar da mücadele eden taraftayım.'"

"Efes Selçuk mücadelen büyüyor"

Gece saatlerinde müdahalenin olacağını bildiğini aktaran Sengel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de destek olmaya geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün bilhassa gece nöbetini sadece idari kadro yapsın istedim. Çünkü dün itibarıyla Kaymakamlığın ve aynı zamanda da güvenlik güçlerinin geleceğini biliyordum. Haberi gelmişti. Ama ben bir tane emekçimin kılına zarar gelsin istemedim. Bir tane vatandaşımızın kılına zarar gelsin istemedim. Bu arada burada güvenliğinizi sağlayan, aslında hep bir arada olduğumuz her etkinliğimizde teşekkür etmekten imtina etmediğim ve onlarla birlikte olduğumuz için de çok da gurur duyduğum güvenlik güçleri, sonuç itibarıyla kendilerine söyleneni yapmak durumundaydı. Kaymakam Bey de keza öyle. Bir karar verilmiş çünkü. Çok daha tepelerden ve bunu uygulamak zorundaydılar. Karşı karşıya kalsın hiç kimse istemedim. Dedim ki biz bunu idari yoldan halledebiliriz. Dün sizler çok kalmak istediğiniz halde 'Hadi artık ne zaman gidiyorsunuz' dememin sebebi buydu. Hiçbirinizin hiçbir şekilde bir tartışmaya bile girmesini hiç istemediğim için idari kadroyla birlikte kaldık. Başkan yardımcılarımızla birlikte kaldık dün gece. Biliyordum. Bekliyordum. Geldiler ve görevlerini ifa ettiler. Oldukça da kibardılar. Sabaha kadar da oldukça kibardı her şey. Lütfen hiç kimseye de kırılmayın. Herkes görevini yapıyor. Herkes emekçi. Bizim derdimiz başka. Bu iş bambaşka bir iş. Sadece belediye emekçileri değil, Efes Selçuk halkı destek verdi sizlere. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Yükselerek devam ediyoruz. Bugün Parti Sözcümüz Sayın Deniz Yücel bizlerleydi. Ne büyük şereftir ki bugün emekçinin, Efes Selçuk'un hakkını, CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, hepimiz için televizyonlarda savundu. Hepimiz için sesimizi daha da büyüttü. Dedi ki 'Yarın İzmir'e geliyorum'. Efes Selçuk mücadelen büyüyor. Mücadeleyi devam ettiriyoruz."

"Kanımın son damlasına kadar helal hoş olsun"

Mücadelenin zaferle sonuçlanacağını söyleyen Sengel, şunları söyledi:

"Bugün şundan bekledim bu kadar saat. Beklediğimiz bir karar vardı. Bugün onun sevinciyle aşağıya inmek istedim. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa sonra ama biz kazanacağız. Belediye başkanı olduğum süre boyunca eğer ki dert, emekçinin ekmeğinden edilmesiyse buna müsaade etmem. Aklınız asla kurcalanmasın. Kanımın son damlasına kadar helal hoş olsun."