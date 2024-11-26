"Meryem Ana" Nöbeti Sürüyor... CHP'li İnanç'tan İktidara: Bu Halk, Bu Hesabı Bağdat'a Bile Bırakmaz, Döndürür - Son Dakika
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"Meryem Ana" Nöbeti Sürüyor... CHP'li İnanç'tan İktidara: Bu Halk, Bu Hesabı Bağdat'a Bile Bırakmaz, Döndürür

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Efes Selçuk Belediyesi işletmesindeki Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbete destek sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç, “Korkunun ecele faydası yok. Eğer Selçuk Belediyesi'nin gelirini kısarım, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atarım, yarın bunu da yaparım diye düşünüyorsanız 22 yıldır düşündüğünüz gibi yine yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu halk, bu hesabı Bağdat'a bile bırakmaz, döndürür” dedi.

26.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:46
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi işletmesindeki Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbete destek sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç, "Korkunun ecele faydası yok. Eğer Selçuk Belediyesi'nin gelirini kısarım, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atarım, yarın bunu da yaparım diye düşünüyorsanız 22 yıldır düşündüğünüz gibi yine yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu halk, bu hesabı Bağdat'a bile bırakmaz, döndürür" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesindeki Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbet, 3. gününde devam ediyor.

Nöbetin 3. gününde Efes Selçuk halkına çevre ilçelerden, illerden ve CHP örgütünden destek geldi. CHP ilçe başkanları, çevre ilçe belediye başkanları ve başkan yardımcıları ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk çadır alanına gelerek bölge halkına ve belediye işçilerine destek verdi.

İnanç: "Bu halk, bu haksızlıklarınızı size sandıkta ödetecek"

İktidarın CHP'li belediyelere yönelik tutumumun erken seçimde sandığa yansıyacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili İnanç, şunları söyledi:

"Bu anlamlı bir direniş aslında. Sadece Selçuk özelinde gibi düşünmeyin. Hükümet, Türkiye'nin her yanında yerel yönetimlerin kendinde olmayan belediyelerin kimisine kayyum atayarak, kimisine ekonomik zorluk çıkararak engel olmaya çalışıyor. Galiba korkuyorlar. Galiba değil, korkuyorlar. Çünkü sosyal demokrat belediyeciliğin iyi uygulamalarından korkuyorlar. Kendilerinin bu ülkeye, bu halka reva gördüğü ama arkasından sosyal demokratların sosyal belediyeciliğinden korkuyorlar. Korksunlar da. Son yakın. Hükümeti yönetenlere, bakanlara söyleyeyim. Korkunun ecele faydası yok. Eğer Selçuk Belediyesi'nin gelirini kısarım, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atarım, Ovacık'a bunu şunu yaparım, Mardin'e şunu yaparım, yarın bunu da yaparım diye düşünüyorsanız 22 yıldır düşündüğünüz gibi yine yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu halk, bu hesabı Bağdat'a bile bırakmaz, döndürür. Önümüzde çok daha mücadeleci olmamız gereken, çok daha zor koşullarda mücadele etmemiz gereken bir döneme girmekteyiz. Bunlar bizim geleceğimize, doğamıza, can dostlarımıza yaşam hakkı tanımamak için kendi iktidarlarını her koşulda korumak için daha gaddar daha acımasız davranacaklar. Onun için safları sıklaştıralım. Daha zor günlerde, daha büyük bir mücadelenin hazırlığını şimdiden yapalım. Selçuk Belediyesi'ni rahat bırakın. Kullandığınız bütçeler yetmiyor mu kardeşim? Hazine o kadar mı zorda? Yeter kardeşim. Bırakın Selçuklulu kendi kendini yönetsin, gelirini de kullansın, hakça, adaletçe de bölüşsün. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama zamanında olmayacağını biliyorum. Türkiye'yi bir erken seçim bekliyor. Bu karanlık durumdan, yoksulluktan, umutsuzluktan bizi erken seçim çıkarır. Bu halk, bu haksızlıklarınızı size sandıkta ödetecek."

Güler: "Bundan sonra bir silsile halinde bunun devam etmesi öngördüğümüz bir durum"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Güler, bugün Selçuk'ta yapılana 'dur ' denilmezse dahasının da geleceğini belirterek şunları söyledi:

"Burada konu halkın iradesine karşı yapılmış bir hamledir. Halkın seçtiği belediye başkanının, halkın seçtiği meclisin yönetmekle görevlendirdiği bir idarenin, pasifize edilmesi ve hizmet götürememesi için yapılmış bir hamledir bu. Bugün Selçuk'a yarın başka yere ve bundan sonra bir silsile halinde bunun devam etmesi öngördüğümüz bir durum. Bu Selçuk'un problemi değil, bu İzmir'in problemi, bu CHP'li  tüm belediyelerin problemidir. O yüzden yan yana, bir arada olmaya ve direnerek kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz sokaktan, mücadeleden geldik. Direne direne kazandığımızı hatırlatmanın tam vakti. O yüzden buradaki kalabalığın büyüyerek çoğalmasını istiyoruz. Biz yanınızdayız. Bu mücadeleye de devam edeceğiz. Sokaktan ve direnişten korkmuyoruz. Bizim hamurumuzda bu var. ve bunu yapmaya da devam edeceğiz."

Türk: "Tarım Bakanlığı ilk önce o saman ithalatını çözecek"

Tarım Bakanlığı'nın asli vazifelerini yapması gerektiğini belirten CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Türk, şöyle konuştu:

"Günümüzde kayyum artık ekonomik olarak Efes Selçuk'a uzatılmış vaziyette.  Mali kayyum atanmış vaziyette. Ama bu, burada bitmeyecek. Bu gerçekleşmeyecek. Türkiye'nin hiçbir tarafında bitmeyeceği gibi Efes Selçuk'ta da bitmeyecek. Bu sefer Tarım Bakanlığı'nı gönderdiler kayyum olarak. İçişleri Bakanlığı değil, Tarım Bakanlığı geldi. Ben bir ziraat mühendisiyim. Tarım Bakanlığı ilk önce o desteklemeleri çözecek. Tarım Bakanlığı ilk önce o saman ithalatını çözecek, zeytinin, zeytinyağının kilosunu 150 lira olmasını çözecek ilk önce. Bırakacak bunları. Biz her yerde duyabiliriz. Biz her yerde dururuz. O çadırı da Büyükşehir Belediyesi önünde değil, burada haksızlığın karşısında burada halkın parasına çökmenin derdinde olanların yanında çözeriz. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm olanaklarıyla İzmir il örgütü tüm örgütüyle beraber Efes Selçuk'un yanındadır. Filiz Başkanımızın yanındadır."

"Meryem Ana" Nöbeti Sürüyor... CHP\'li İnanç\'tan İktidara: Bu Halk, Bu Hesabı Bağdat\'a Bile Bırakmaz, Döndürür
Kaynak: ANKA

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