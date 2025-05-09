Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyarı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Cumartesi günü için kuvvetli yağış alacak illerimiz de var"

Cumartesi günü ülkenin, iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak görüleceğini ifade eden Özdemirci, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle cumartesi günü için kuvvetli yağış alacak illerimiz de var. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, yine Karadeniz bölgesinden Bolu çevrelerinde. Bir de Orta Karadeniz, yani Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine Marmara'da da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak" ifadelerini kullandı. Cumartesi günü için Marmara'da Kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Ülkemizin iç kesimlerinde ise Güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar göreceğiz."

"Pazar günü Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak"

Vatandaşları hafta sonu etkili olacak kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyaran Özdemirci, "Pazar günü de benzer şekilde iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışları göreceğiz. Pazar günü Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle bu kuvvetli güneyli rüzgarlar yani Lodos, ülkemizin doğusunda etkili olacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde pazar günü için etkili olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Pazar, pazartesi günü için ülkemizin iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklarda azalış gerçekleşecek"

Özdemirci, Pazartesi için hava tahminlerinde bulunarak, "Pazartesi günü için de yine iç ve doğu kesimlerde, salı günü için de yine ülkemizin iç, doğu ve güney kesimlerinde, özellikle Akdeniz bölgesinde de sağanak yağışları göreceğiz. Şu anda zaten ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları yaşıyoruz. Cumartesi gününde kuzey batı kesimlerden başlayarak bir düşüş gerçekleşmesini bekliyoruz. Yine pazar, pazartesi günü için de özellikle ülkemizin iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklarda azalış gerçekleşecek. Yer yer mevsim normalleri civarına ve yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz hava sıcaklıklarının" ifadelerine yer verdi.