Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yağış uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM verilerine göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. MGM, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1-3 derece azalacağını, doğu kesimlerde 3-5 derece artacağını bildirdi. Öte yandan Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.