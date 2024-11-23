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Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekliyor. Dikkatli olun!

23.11.2024 15:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Akdeniz Bölgesinde kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde Akdeniz'de, sabah saatlerinden sonra ise diğer yerlerde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Doğu Akdeniz'de yarın beklenen yağışların gece ilk saatlerden itibaren Mersin ve Adana, sabah saatlerinden itibaren ise Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Mardin'in ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyinin 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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