Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Kırklareli, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Siirt, Sinop ve Kastamonu'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma olayı görüleceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Öte yandan rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ile çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek -1, en düşük -10; İstanbul'da en yüksek 3, en düşük -3; İzmir'de en yüksek 8, en düşük 0 derece olacak.