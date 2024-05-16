Meteorolojiden sağanak yağış ve kar erimesi uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden sağanak yağış ve kar erimesi uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yağışların kuvvetli olması beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca, Van ve Hakkari illerindeki yüksek kesimlerde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ve önümüzdeki günlerde beklenen yeni yağışlar sebebiyle kar erimesine bağlı olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

16.05.2024 14:11
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), bugün Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM verilerine göre, yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Öte yandan Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülebilir.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

MGM, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİDEN KAR ERİMESİ UYARISI

MGM, yağış sonucu oluşabilecek kar erimesine karşı da uyarıda bulunarak "Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Meteorolojiden sağanak yağış ve kar erimesi uyarısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteorolojiden sağanak yağış ve kar erimesi uyarısı - Son Dakika

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