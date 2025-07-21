Meykin Asya Müzik Festivali Başladı

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali başladı.

Ülkenin tatil merkezi Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde dördüncüsü düzenlenen Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış programı yapıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği festivalin açılışında konuşan Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Issık Göl'ün bugün tüm Asya'nın manevi merkezi haline geldiğini belirterek, "Kültüre, sanata ve uluslararası işbirliğine her zaman büyük önem veriyoruz. Festival, bu değerleri somutlaştırarak genç yeteneklerin önünü açıyor ve kültürel bağları güçlendiriyor." dedi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Timurlan Ajımaliyev de festivalin kültürel ve tarihi öneme sahip büyük ölçekli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Ajımaliyev, etkinliğin sanat yoluyla milletleri birleştiren, barışı ve dostluğu teşvik eden eşsiz bir platform olduğunu vurguladı.

Kırgız milli marşının okunmasının ardından festivale katılan genç şarkıcılar ve jüri üyelerin sahnede tek tek geçidi yapıldı.

Yedi kişilik jüri üyelerin arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu'nda görev alan Gürdal Erzincan yer aldı.

Festivale başta Kırgızistan olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Rusya, Bosna-Hersek, Fransa, Yunanistan dahil 25 ülkeden fazla genç şarkıcı katıldı.

Şarkıcılar ilk gün ana dillerinde şarkı söyledi

Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan genç şarkıcılar ilk günkü programda ana dillerinde performanslarını sergiledi.

Issık Göl kıyısında kurulan 100 metre uzunluğundaki sahneye çıkan şarkıcılar şarkılarını icra ederken, arkasındaki dev ekranlarda katılımcı ülkelerine has renkler ve desenler yansıtıldı.

Türkiye'yi temsil eden Ece Ata, "Tükendi Nakti Ömrüm" adlı Şanlıurfa yöresine ait şarkıyı seslendirdi.

Ece Ata müzisyen bir ailede büyüdü

İstanbul 1996 doğumlu Ece Ata, yaptığı açıklamada, müzisyen bir ailede büyüdüğünü, lisede flüt bölümünü bitirdiğini ve opera eğitimi aldığını anlattı.

Birçok ödül aldığını aktaran Ata, 12 yaşındayken Singapur'da katıldığı bir ses yarışmasında dünya ikincisi, İspanya'da katıldığı opera ses yarışmasında ise birinci olduğunu söyledi.

Ata, her tarzda şarkı söyleyebildiğini ama öncelikle caz, opera ve pop tekniğinde şarkı söylediğini belirtti.

Festivale katılmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Ata, "Umarım, ülkemi güzel temsil ederim." dedi.

Ata, Kırgızistan'ın ve özellikle Issık Göl bölgesinin doğasına hayran kaldığını sözlerine ekledi.

Festivalin ilk günü yerli sanatçıların sahne almasıyla son buldu.

Yarışmacılar 21 Temmuz'da yabancı dilde şarkılar seslendirecek.

Festivalin finali ve ödül töreni 22 Temmuz'da yapılacak.