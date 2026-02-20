Mezitli'de Köprüde Çökme - Son Dakika
Mezitli'de Köprüde Çökme

Mezitli\'de Köprüde Çökme
20.02.2026 00:59
Mersin'in Mezitli ilçesinde köprü çöktü, onarım çalışmaları başladı.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı dere üzerindeki köprüde çökme meydana geldi. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Mezitli Deresi'nin üzerinde bulunan ve yoğun olarak kullanılan köprü, kısmen çöktü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, yol trafiğe kapaıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprü üzerinde onarım çalışması başlattı. İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor. Çökmenin nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli'de Köprüde Çökme - Son Dakika

SON DAKİKA: Mezitli'de Köprüde Çökme - Son Dakika
