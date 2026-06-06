MHP İstanbul ilçe kongreleri Eyüpsultan ve Esenler'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP İstanbul ilçe kongreleri Eyüpsultan ve Esenler'de başladı

MHP İstanbul ilçe kongreleri Eyüpsultan ve Esenler\'de başladı
06.06.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'nin İstanbul ilçe kongreleri Eyüpsultan ve Esenler'de yapılan seçimlerle başladı. Kongrelerde Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhur İttifakı vurgusu yapılırken, Eyüpsultan'da Yenal Yığrık, Esenler'de Alican Erdoğan ilçe başkanı seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İstanbul ilçe kongreleri Eyüpsultan ve Esenler seçimleriyle başladı.

Eyüpsultan Müftülüğü Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Eyüpsultan İlçe Kongresi'nde Divan Başkanlığı yapan TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu.

Adan, partililere hitaben yaptığı konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Devletin ve demokrasinin yanındayız." diyerek duruşunu gösterdiğini ifade etti.

15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde karşılaşılan ve Türkiye'ye en fazla zarar veren darbe girişimi olduğunu belirten Adan, "İşte o gün devletin, milletin birliği için Cumhur İttifakı'nın ilk adımları atıldı. MHP, devlete, millete yönelmiş her tehlikenin karşısında durmuş, can istenmişse can koymuş, risk istenmişse risk almış bir büyük siyaset geleneği inşa etmiştir. 'Önce Allah, sonra devletimiz ve milletimiz' demekten başka hiçbir yol haritamız bulunmamalıdır." diye konuştu.

Adan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinin desteklediği terör örgütüne karşı büyük bir risk alarak ortaya konmuş irade, Lice, Şırnak, Diyarbakır, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun'da kabul gördü. O gün risk alınarak ortaya konan Terörsüz Türkiye iddiası TBMM tarafından kabul gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meseleyi devlet politikasına dönüştürmesiyle yabancıların Türkiye'yi bölme iddiası kursaklarında kaldı. O günden bugüne kadar tek bir askerimiz şehit olmadı."

Halkın refahına katkı sağlayacak en büyük olaylardan birinin teröre harcanan paranın milletin çocuklarına, altyapısına, sanayisine harcanması olduğunu dile getiren Adan, MHP'nin hedefinin insanların onurlu ve refah içerisinde yaşadığı bir Türkiye olduğunu söyledi.

Adan, Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde halkın büyük teveccühüyle karşılaştığını belirterek, "İstiklal, istikrar ve istikbal konusunda endişesiz yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Biz büyük Türk milletiyiz, bu milleti bozmaya kimsenin gücü yetmez. Türkiye arsızdan, bölücüden kurtulduğu gün büyük Türkiye'dir. Ülkemize, milletimize güveniyoruz. Türkiye son üç yüzyılın en güçlü devleti, Türkiye'yi kimse bölemez, kimse parçalayamaz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u mahalle mahalle, sokak sokak adımlayacağız"

Kongrede konuşan MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ise göreve geldiği gün İstanbul ve İstanbullular için buluşma ve kucaklaşma hedefini koyduklarını dile getirdi.

Yılmaz, bir yandan teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan da saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Eski yeni demeden tüm dava arkadaşlarının bu süreçte omuz omuza ortak ülkü şuuruyla hareket ettiğini dile getiren Yılmaz, "MHP İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul'umuzun 39 ilçesini kapsayan yeni bir saha programı başlattık. Yeni saha programımıza 'MHP, İstanbul'un muhtarlarını dinliyor' adını verdik. İstanbul'u mahalle mahalle, sokak sokak adımlayacağız. MHP'yi umut görenlere, bizi daha yakından tanımak isteyenlere programımızı, partimizi merak edenlere göreve geldiğimiz ilk günde belirttiğimiz gibi kollarımızı açabildiğimiz kadar büyük, açabildiğimiz kadar da geniş açacağız." diye konuştu.

MHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Yenal Yığrık seçildi.

Esenler İlçe Kongresi

Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP Esenler İlçe Kongresi'nde ise divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız yaptı.

Bazı medya organlarında Türk adaletine karşı ağza alınmayacak sözler sarf edildiğini belirten Yıldız, "Hukuk devleti bir kere inşa edilip tamamlanan statik bir olgu değildir. Zaman içerisinde eksikleri tamamlanarak devam edecektir. Değişen toplum yapısında ekonomik gelişmeler, ortaya çıkan riskler, fırsatlar hukuk devletinin yeniden düzenlenmesini gerekli kılar." dedi.

Yıldız, bunun için Cumhur İttifakı olarak dünyadaki, ülkedeki gelişmelere göre hukuki eksiklik olmaması için insanların beklediği tüm düzenlemeleri hiç vakit geçirmeden yaptıklarını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı açıklamaların üzerinden bugüne geçen sürede yüreklere kor, evlere ateş düşmediğini söyleyen Yıldız, "'Bu süreçte ne kazandık?' diyeceklere eğer insansa verilecek cevap şudur. 'Çok şükür Mehmetçiğimizin burnu kanamadı.' Bundan büyük kazanç mı olur?" diye konuştu.

Yıldız, Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlediklerini belirterek, "Meclis Komisyonu'nun raporu doğrultusunda bizden beklenenleri tüm partiler el birliğiyle yerine getireceğiz. Terörü de tarihin çöplüğüne bir daha gelmemek üzere gömeceğiz. Hazırladığımız çerçeve metin, bundan sonraki atılacak adımlara yol gösteren kıymetli bir başvuru belgesi olmuştur."

Seçime tek aday olarak giren Alican Erdoğan, MHP Esenler İlçe Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Feti Yıldız, Celal Adan, Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, Türkiye, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP İstanbul ilçe kongreleri Eyüpsultan ve Esenler'de başladı - Son Dakika

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ele alındı Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek... Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
Sibel Kekilli’nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı

16:45
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
16:04
Son kozu çok büyük Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 16:51:58. #7.13#
SON DAKİKA: MHP İstanbul ilçe kongreleri Eyüpsultan ve Esenler'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.