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Mil-Diyanet Sen, 'Kızıl Goncalar' dizisini protesto etti - Son Dakika
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Mil-Diyanet Sen, 'Kızıl Goncalar' dizisini protesto etti

Mil-Diyanet Sen üyeleri, Zeytinburnu'ndaki FOX TV binasında toplanarak 'Kızıl Goncalar' dizisini protesto etti. Sendika, dini değerlerin ve din görevlilerinin tahkir edildiğini savunarak kanal yöneticilerini ve senaristleri özür dilemeye ve yanlıştan vazgeçmeye çağırdı. Ayrıca RTÜK'e 'Ahlak Denetim Kurulu' kurulmasını talep etti.

Mil-Diyanet Sen, \'Kızıl Goncalar\' dizisini protesto etti
24.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:11
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Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), üyeleri, "Kızıl Goncalar" adlı diziyi protesto etti.

Zeytinburnu'ndaki FOX TV binasında toplanan Mil-Diyanet Sen üyeleri, tepkilerini içeren dövizler taşıdı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Mil-Diyanet Sen İstanbul Şube Başkan Vekili Muhammet Faruk Gür, söz konusu dizide dini değerlerin ve din görevlilerinin tahkir edilmeye kalkışıldığını savundu.

Kanal yöneticilerini ve bu tür yayınlara senaristlik yapanları, İslami hassasiyeti olan Müslümanlardan özür dilemeye ve yapılan yanlıştan vazgeçmeye davet ettiklerini anlatan Gür, "Bizler İslami değerlerimizin iğrenç sahnelere konu edilmesini ve Müslümanların aşağılanmasını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Gür, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) "Ahlak Denetim Kurulu" kurulmasını istediklerini aktararak, "Yetkililerimizi bu konuyu acilen gündeme almaya davet ediyoruz. Çünkü biz, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin tertemiz zihinlerinde din görevlilerimiz hakkında olumsuz algı oluşturulmasına ve milletimizin zihinlerinin ahlaksız yayınlarla ifsat edilmesine asla razı olamayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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