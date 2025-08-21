Milas'ta Tekne Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Milas'ta Tekne Kurtarma Operasyonu

Milas\'ta Tekne Kurtarma Operasyonu
21.08.2025 10:21
Milas açıklarında alabora olan tekneden 8 kişi kurtarıldı. Vali Akbıyık açıklama yaptı.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Milas ilçesi açıklarında alabora olan teknede 2'si çocuk 8 kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin kayalıklara tırmanan bir kişiye ulaştığı anlar ile kurtarma çalışmaları yer aldı.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Akbıyık açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Akbıyık ayrıca arama çalışmalarına 1 helikopter, 2 araç, 5 bot, 1 İHA, 1 dron, 1 termal dron katıldığını belirtti.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milas'ta Tekne Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
SON DAKİKA: Milas'ta Tekne Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
