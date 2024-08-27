Mileyha Sulak Alanı\'nda Temizlik Çalışması Yapıldı

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HATAY'ın Samandağ ilçesindeki çok sayıda nadir görülen kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı'nda, Samandağ ve Hatay Büyükşehir Belediyelerine bağlı ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Nadir kuşların görüldüğü Mileyha Sulak Alanı'na dökülen molozlar ve avcılık faaliyetleri yaban hayatını tehdit ediyor. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı avcılığa ve moloz dökümüne yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alana çöp atıldı. DHA'nın haberinin ardından harekete geçen Samandağ Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediye ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ile bölgedeki çöp ve molozlar kaldırıldı. Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Karaçay çalışmaları yerinde inceledi.

KARAÇAY: SAMANDAĞ İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Karaçay, "Belediyemiz, çevre temizliği ve halk sağlığı konularına büyük önem vermektedir. Zabıta ekiplerimiz, Mileyha bölgesinde düzenli olarak devriye görevini sürdürmekte ve herhangi bir çöp dökme girişimi tespit edildiğinde gerekli idari para cezalarını anında uygulamaktadır. Son düzenlediğimiz ceza tutanağı görseller arasındadır. Ayrıca, belediyemiz moloz ve çöp toplama işlemlerini belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz cumartesi günü de alanın rutin temizliği Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, halkımızın yaşam alanlarının temiz ve sağlıklı kalması sağlanmaktadır. Hemşehrilerimizin desteğiyle, Samandağ'ımızın güzelliğini ve temizliğini korumaya kararlıyız. Çevremizi hep birlikte koruyarak, daha yaşanabilir bir Samandağ için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.