Milleyha Sulak Alanı\'nda Göçmen Kuşların Görsel Şöleni

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AFRİKA ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen ve son yağışlarla eski günlerine dönen Hatay 'daki Milleyha Sulak Alanı'nda bulunan göçmen kuşlar, görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ Sahili'nde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan ve son yağışlarla eski günlerine kavuşan Milleyha Sulak Alanı'ndaki göçmen kuşların yoğunluğu dikkat çekti. Birbirinden farklı kuşlar, DHA muhabiri tarafından sulak alanda görüntülendi. Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından biri olması nedeniyle Milleyha Kuş Cenneti olarak da nitelendirilen sulak alandaki kuşlar güzel görüntüler de oluşturdu.