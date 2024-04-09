Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail'in saldırıları nedeniyle bayram buruk geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail'in saldırıları nedeniyle bayram buruk geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail\'in saldırıları nedeniyle bayram buruk geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in vahşice saldırıları nedeniyle bu yıl bayramın buruk geçtiğini belirtti. Tekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesinin Türkiye gibi ülkelerin mücadelesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

09.04.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu yıl bayramı biraz buruk yaşıyoruz. İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz ramazan ayını yaşamadıkları gibi bayrama da doğru dürüst erişemeyecekler." dedi.

Tekin, Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayının son gününün yaşandığını söyledi.

Ramazan ayının ve bayramın önemini anlatan Tekin, "Yarın bayram. Bu yıl bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Geçen yıl ekimin başında başlayan İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz ramazan ayını yaşamadıkları gibi bayrama da doğru dürüst erişemeyecekler. Sadece okul çağında yaklaşık 6 bin çocuk öldürüldü. Sivil ve yetişkin insan sayısını her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. Ben bu bayramın inşallah İsrail saldırılarının dünyada mazlum milletlere zulmeden bütün zalimlerin saldırılarının bittiği bir gün olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Tekin, bu saldırıların sona ermesinin Türkiye gibi ülkelerin mücadelesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçte yaptıklarına değinen Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yürüttüğü görüşme trafiği, bu süreçte biz bakan olarak yurt dışına çıktığımızda bizlere her bulunduğumuz ortamda İsrail zulmünü ifade etmemiz için verdiği talimatlar, bu anlamda yürütülen hukuki süreçler... Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yaptıklarının şahidiyiz, Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

" Filistin'deki insanların yaşadığı zulmün farkına vardılar"

Siyasi partilerin Filistin konusundaki tutumuna işaret eden Tekin, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabaları sayesinde bugün Türkiye'de İsrail saldırılarını lanetleyen, Filistin'e, Kudüs'e sahip çıkan tek bir parti yok. Bütün siyasi partiler Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları yüzünden şu anda İsrail-Filistin mevzusunda Filistin'deki insanların yaşadığı zulmün farkına vardılar. Bunun da altını çizmek lazım. Daha düne kadar İsrail, Filistin nerede, ne iş yapar, nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğundan bihaber olan insanlar bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı bu süreci yeterince sahiplenmemekle suçluyorlar. Bu haksızlıktır. Bir Müslüman'a düşen şey buna yönelik şehadeti dile getirmektir. Ben 1989'dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'in uğradığı zulme, Filistinli insanların bağımsızlığı için mücadelesine bizatihi şahidim."

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne de değinen Tekin, "AK Parti kurulduğu 2001'den itibaren bugüne kadar girdiği bütün seçimlerin açık ara birincisi ve galibi olarak çıktı. İlk defa bir seçimde içimiz buruk şekilde biraz üzgün biçimde seçimlerden ayrılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti adına siyaset yapan kişiler olarak kazandıklarında da kaybettiklerinde de milletin iradesine saygı duymayı bildiklerini belirten Tekin, "1946 seçimlerinde dönemin siyasi partisinin genel sekreteri gibi 'Milletin iradesi, bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca yani seçimler bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca milli iradenin tecelli etmediğine karar verdik' diyecek kişiler değiliz." dedi.

"Hiçbir şey kaybetmedik, motivasyonumuzu aynen devam ettirmekle mükellefiz"

Milletin iradesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Seçimler istediğimiz gibi sonuçlansa da sonuçlanmasa da milletin iradesinin bu yönde tecelli ettiğine inanıyoruz. Bize ne düşüyor? Bu bayramlaşma törenine gelen arkadaşlara, bütün AK Parti adına, sahada mücadele eden fedakar, cefakar, AK Parti ailesine bütün bu camianın mensuplarına düşen şey, 4 yıl boyunca milletin tekrar bize güvenmesini, milletin tekrar bizi tercih etmesini sağlayacak adımları atmakla mükellefiz. Şu andan itibaren biz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu mücadeleye başladık. 31 Mart defterini kapattık, saygı duyuyoruz. Sizleri de 2028'e kadar tekrar milletin teveccühünü en güçlü şekilde kazanmak üzere çalışmaya davet ediyoruz. Hiçbir şey kaybetmedik, motivasyonumuzu aynen devam ettirmekle mükellefiz. Biz dünya mazlumlarının hakkını savunmak için, Türkiye'de adaletin, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin mücadelesini yeniden güçlü bir biçimde yapabilmek için 2028 seçimlerine hep beraber güçlü bir motivasyonla hazırlanacağız."

İsrail, seçimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı

Ramazan Bayramı'nın kendileri için milat olmasını isteyen Tekin, yarından itibaren seçimler için hep birlikte mücadele etmeye başlanılacağını bildirdi.

İsrail'in Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştığını belirten Tekin, "Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz? İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık, kimlere, nasıl ulaşmamız gerekir diye çantamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir. Ben Erzurum'da yetişmiş bir kardeşiniz olarak bu mücadelede her daim Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice sağlıklı bayramlara erişmeyi nasip etsin."

AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da konuşma yaptığı programın ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Filistin, Türkiye, Erzurum, İsrail, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail'in saldırıları nedeniyle bayram buruk geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bingöl'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
    16:49 Bingöl'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

    Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 53 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Sağgöze köyü kırsalında gerçekleştirildi.

  • İzmit'te Bayram İçin Asılan Balonlar Döner Bıçaklarıyla Parçalandı
    16:48 İzmit'te Bayram İçin Asılan Balonlar Döner Bıçaklarıyla Parçalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.

  • Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
    16:48 Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan N.Ç, işlemlerinin ardından Çanakkale Açık Cezaevi'ne konuldu.

  • Hazal Burun ve Emircan Haney, Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası'nda madalya kazandı
    16:45 Hazal Burun ve Emircan Haney, Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası'nda madalya kazandı

    Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA


16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:44 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
13:00 Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 16:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail'in saldırıları nedeniyle bayram buruk geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement