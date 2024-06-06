Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı

Geniş Video İzle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar'da yapılan İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Okulda öğrencilere edebiyat eğitimi verilecek ve okuma-yazma becerileri geliştirilecek. Bakan Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, buradan geleceğin yazarlarının yetişeceğini ifade etti.

06.06.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Balanı Yusuf Tekin, Üsküdar'da, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı.

Milli Eğitim Balanı Yusuf Tekin, çocuklarla edebiyat arasında güçlü bir bağ kurması amacıyla Üsküdar'da yapılan İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Üsküdar'daki Sultan Abdülaziz av Köşkü ve İzci Müzesi'nde gerçekleştirilen törene, Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğrenciler ve davetliler katıldı. Öğrencilerin okuma-yazma becerilerinin gelişimini sağlamak, söz varlıklarını zenginleştirmek, yazma ve yazarlık kavramı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı sağlamak amacıyla başlatılan programda, Validebağ Korusu içinde bulunan Sultan Abdülaziz Av Köşkü ve İzci Müzesi kullanılırken eğitim boyunca şiir, öykü, hikaye, masal ve senaryo atölyelerinde öğrencilere eğitimler verilecek. Alanda çocuklar tarafından karşılanan Bakan Tekin, 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi ile Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan musiki grubunun mini konserini dinledi. Tekin, açılış kurdelesini minik öğrenciler ve eğitmenlerle kestikten sonra restore edilen binayı inceleyerek okulda öğrencilerle sohbet etti.

"İNŞALLAH BURADA GÜZEL YAZARLAR YETİŞECEK"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Harezmi ve genç yazarlar projesi içerisine dahil olmuş. Yaklaşık 100 okulumuzdan 5 bin üzerinde öğrencinin etkinliklerinin olduğu bir programla başladık. Bugün de burada benzeri bir etkinlik içerisindeyiz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında yapmak istediğimiz şey; sahada yaklaşık bir yıldır gittiğim her ilde öğretmen arkadaşlarımızla sohbetler ediyoruz. Öğretmenler odasında sohbetler ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın ana eleştirilerinden bir tanesi çocuklarımızın okulda ki bilgilerinin beceriye dönüşmediğine dair bu imkanın oluşabileceği artık dünyadaki eğitim öğretim sistemlerinin buna evrildiğine dair bizim de sitemiz buna doğru yönlendirmemize dair eleştirileri, önerileri oluyordu. Tamamen beceri odaklı Bir müfredat yayınladık. Müfredatı yayınlayıncaya kadar da yaz aylarından beri biraz önce söylediğim eksiklikleri giderebilecek, gidermek için formül olabilecek etkinlikler planladık, yaptık. Bunlardan bir tanesi Türkçe merkezli alan, yani ana dilimizi merkezi alan ve bu merkezden hareketle çocuklarımızın okuma,yazma becerilerinin geliştirildiği projeler oluşturmuştuk. Yılın son haftasını da çocuklarımızın bu anlamdaki etkinliklerinin sergilendiği bir şölen havasına kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunları da hayata geçireceğiz Okullarımızda çocuklarımızın okulu ve benzeri projelerini sergilediğimiz şölen havasında festival havasında şenlikler organize edeceğiz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz'de bizim bu süreçteki çabamızın hayata geçirilebileceği bir mekanı organize etmiş. Çocuklarımız burada bugün bunlara çocuklar diyoruz ama yarın Türkiye'nin en büyük yazarlarından bir tanesi olacak. Mesela Aryadan bahsedeceğiz, burada başlamıştı yazma hikayem. İnşallah böyle bir yapı kurgulansın istiyoruz. Hem tarihi anlamı var hem de içinde bulunduğu lokasyon itibariyle sessiz sakin çocuklarımızın bu tür etkinliklerini merkeze alabilecek bir yapı. İnşallah dediğimiz gibi buradan önümüzdeki yıllarda hepimizin gururla yazdıklarını okuyabileceğimiz yazarların yetiştiği bir başlangıç noktası olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah burada güzel yazarlar yetişecek" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu\'nun açılışını yaptı
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Edebiyat, İstanbul, Üsküdar, Çocuk, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement