Spor Ortaokulları Öğrenci Alımına Başlıyor - Son Dakika
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Spor Ortaokulları Öğrenci Alımına Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 9 ilde açılacak spor ortaokullarıyla öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesini hedefliyor. 5. sınıf düzeyinde öğrenci kabul edecek bu okullar için 9-15 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden başvurular alınacak. Adayların sportif yetenek değerlendirmesi 19-25 Eylül'de gerçekleştirilecek ve kesin kayıt işlemleri 7-11 Ekim'de yapılacak.

06.09.2024 11:17
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim-öğretim dönemi itibarıyla öğrenci kabul edecek.

Yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu hazırlanarak, bu okullara sportif yeteneğe göre öğrenci alım sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, 5. sınıf düzeyinde öğrenci kabul edecek ilk spor ortaokulları Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon'da açılacak.

Spor ortaokullarına katılmak isteyen öğrenciler, 9-15 Eylül'de e-Okul üzerinden başvurabilecek. Komisyonların 16-18 Eylül'de oluşturulmasının ardından, "sportif yetenek değerlendirme uygulaması" 19-25 Eylül'de yapılacak, sonuçlar ise 27 Eylül'de ilan edilecek.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve nakil işlemleri ise 7-11 Ekim'de yapılacak.

İlgili ortaokulların açılacağı illerdeki işlemler, il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 5. sınıfa başlayacak adaylar arasından her bir spor ortaokulu için 15 erkek, 15 kız öğrenci olmak üzere 30 öğrenci kabul edilecek.

Belirlenen kontenjanlarda yeterli başvuru olmaması durumunda kız veya erkek öğrenci kontenjanına bakılmaksızın başarılı olan adayların kayıtları yapılacak.

Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri dikkate alınmadan adayın sportif yetenek değerlendirme uygulamasının sonucuna göre olacak.

e-Okul üzerinden başvurulacak

Spor ortaokulları için e-Okul üzerinden yapılacak başvurular, öğrencinin veli veya yasal vasisi tarafından yapılacak. Her aday, 9 ildeki okullardan sadece birine başvurabilecek. Başvuru sırasında e-Okul üzerinden sportif yeteneği değerlendirme uygulama randevusu alınarak sınav giriş belgesi oluşturulacak.

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, ÇÖZGER Raporu ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile uygulamaya katılabilecek.

Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını, ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edebilecek.

Uygulama iki boyuttan oluşacak

Sportif yetenek değerlendirme uygulamasında bireysel değerlendirme kriterleri de belli oldu. Buna göre, spor ortaokulu, "sportif yetenek değerlendirme testi" ve "Türkiye okul sporları şampiyonluk dereceleri" olmak üzere iki boyuttan oluşacak.

Adaylardan "performans testleri" çerçevesinde esneklik testi uygulaması, flamingo denge testi, dikey sıçrama testi, el kavrama kuvveti testi, geriye sağlık topu atma testi, çeviklik testi ve 20 metre sürat koşusu testi uygulaması istenecek ve bu test puanlarının ortalaması alınacak. Sportif yetenek değerlendirme testinden alınabilecek en yüksek puan 90 olarak belirlendi.

Türkiye Okul Sporları veya Türkiye Şampiyonası birinciliğine 10 puan, ikinciliğine 7,5 puan, üçüncülüğüne 5 puan ve dördüncülüğüne 2,5 puan verilecek.

"Sportif Yetenek Değerlendirme Uygulaması" sırasında gerekli araç-gereç ve ölçüm cihazları kullanılacak ve kamera kaydı alınacak.

Spor ortaokullarının isimleri

Kılavuzda, 9 ilde bünyesinde spor ortaokulu açılacak olan spor liselerinin isimlerine de yer verildi. Okullar şöyle sıralandı:

"Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Ankara Hacı Bayram Veli Spor Lisesi, Antalya Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, Diyarbakır Spor Lisesi, Gaziantep Kamil Ocak Spor Lisesi, İstanbul Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, İzmir Mustafa Kaya Spor Lisesi, Konya Spor Lisesi, Trabzon İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Spor Ortaokulları Öğrenci Alımına Başlıyor - Son Dakika

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