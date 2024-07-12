Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Hain FETÖ'yle mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecektir - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Hain FETÖ'yle mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecektir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, FETÖ ile mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hain FETÖ'cülerden temizlendiğini ve daha etkin bir şekilde görevlerini sürdürdüğünü vurguladı. Bakan Güler, hainlerin ordunun şanlı üniformasını taşımasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

12.07.2024 15:14
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bakanlığımızın hain FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" düzenlendi.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, Genelkurmay İkinci Başkanı ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de törene video mesaj gönderdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıklarınca anma konseri verildi.

Konserin ardından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in video mesajı yayımlandı.

Güler, mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, bu vesileyle 15 Temmuz gecesi darbecilere direnirken şehit olanları rahmetle yad etti, gazi olanlara ise saygı ve şükranlarını sundu.

15 Temmuz'u hatırlamanın, geçmişten ibret almak için son derece önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Bakan Güler, milli iradeye karşı bir grup alçağın ihanetiyle meydana gelen bu kalleş teşebbüsün, milletin engin feraseti ve vatanına, devletine bağlı şerefli Türk askerinin korku nedir bilmeyen duruşuyla bir destana dönüştüğünü söyledi.

Darbe gecesi Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara karşı durduğunu, devletinin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıktığını belirten Güler, "Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde hain FETÖ'cülerin 40 yılı aşkın süredir planladığı sinsi kalkışma çok kısa bir sürede bastırılmış, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önem, bir kez daha tüm dünyaya ilan edilmiştir." diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır"

Bu milli ve güçlü duruşun, milletin canı pahasına ortaya koyduğu cesaretin ve Türk ordusunun yüksek karakterinin en açık göstergesi olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de ve Kıbrıs'ta, bugün de yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede gözünü kırpmadan nasıl şehadete koştuysa, 15 Temmuz'da da vatandaşlarımızla omuz omuza, içine sızan hainlere diz çöktürmüş, demokrasiye olan inancını bir kez daha gözler önüne sererek ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır."

Hainlerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin eskisinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde görevlerini sürdürmekte olduğunu belirten Güler, bu kapsamda son bir asrın en yoğun faaliyetlerinin büyük bir başarıyla icra edildiğini ifade etti.

"Bakanlığımızın hain FETÖ'yle mücadelesi azim ve kararlılıkla sürdürülecektir"

Güler, bu büyük başarıdaki en büyük payın vatanını korumak için sarsılmaz bir iradeyle hainlerin karşısında duran Ömer Halisdemir'ler gibi nice şehit ve gazilere ait olduğunu dile getirdi.

Devletin de hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerin kanlarını yerde bırakmadığını, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sorduğunu ve sormaya devam edeceğini bildiren Güler, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın hain FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi ve kutlu dönemde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk İlke ve İnkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Güler, bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyükleri ve komutanları saygıyla anarak, "15 Temmuz'da vatanı, bayrağı ve ülkesinin geleceği uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Tören sonunda şehit ve gazi yakınlarıyla toplu fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Hain FETÖ'yle mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecektir - Son Dakika

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