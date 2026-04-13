Milli Sporcu Çağla Büyükakçay, Büyükçekmeceli Minik Sporcularla Kortta Buluştu

13.04.2026 12:14  Güncelleme: 13:27
(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği "Bahar Şenliği Çocuk Tenis Turnuvası", Grand Slam sahnelerinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Çağla Büyükakçay'ın katılımıyla renkli görüntülere ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Bahar Şenliği Çocuk Tenis Turnuvası kapsamında Büyükçekmece Mimaroba İnönü Lozan Parkı Tenis Kortları'nda yedi kategoride iki gün boyunca süren karşılaşmalarda minik sporcuların azmi, kararlılığı ve centilmence mücadelesi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kadınlar kategorisinde dünya 60 numarasına yükselen milli sporcu Çağla Büyükakçay, minik sporcuların heyecanına ortak oldu. Büyükçekmece'de tenise ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükakçay, şunları söyledi:

"Burada ciddi bir potansiyel var"

"Bugün burada olmak benim için çok güzel. Çağla Büyükakçay Tenis Kortları'nı daha önce sosyal medya hesaplarımdan hep bana gönderiyorlardı. Ben de Erhan Hoca ile iletişim kurdum ve burada güzel bir etkinlik yapmışlar benim için. Bu kadar çok çocuğun bir arada olduğunu görmek, tenis oynadığını görmek çok harika benim açımdan. Görüyorum ki burada gerçekten ciddi bir potansiyel var. Ben de bunu görmekten çok mutlu oldum. Beni de onore ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Belediyesi'ne spora verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Benim ismimi bu kortlara verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla çok fazla sporcu var. Bu da bizim için gerçekten çok harika bir şey."

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Turnuva boyunca kortlarda kıyasıya rekabet yaşanırken, sporcular performanslarıyla gelecek adına umut verdi. Ailelerin ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

"Yıldızlar" kategorisinde dereceye giren kızlar

-Masal Su Alabay

-Melis Nudem Ürey

-Elif Özkan

-Zeynep Dila Kabakçı

"Yıldızlar" kategorisinde dereceye giren erkekler

-Kuzey Bedir

-Hakan Güreşen

-Bülent Berat Bozkurt

-Çınar Bahtiyar Tanak

"Mini grup" zirve turnuvası dereceye girenler

-Berrak Mutluç

-Neris Yeşildağ

-Çağatay Emre Karakoç

-Beril Saltık

"Minikler" kategorisinde dereceye giren kızlar

-Lara Sanlı

-Elif Asya Yaldır

-Elif Dila Kendigelen

-?Başak Tanem Savuk

"Minikler" kategorisinde dereceye giren erkekler

-Demir Demirkaya

-Engin Deniz Karacan

-Emircan Kaya

-Emir Ali Öğmen

"Büyükler" kategorisinde dereceye giren kızlar

-Deniz Şiirboy

-Deniz Ülker Dikpınar

-Elif Uysal

-Venüs Mina Müslim

"Büyükler" kategorisinde dereceye giren erkekler

-Mustafa Ege Sivri

-Arda Özışık

-Kerem Kıray

-Poyraz Kurtulan

Kaynak: ANKA

