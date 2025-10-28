Milli Tank Altay'ın Silah Sistemleri Teslim Edildi - Son Dakika
Milli Tank Altay'ın Silah Sistemleri Teslim Edildi

Milli Tank Altay\'ın Silah Sistemleri Teslim Edildi
28.10.2025 13:40  Güncelleme: 15:27
Altay tankının silah sistemleri, MKE mühendisleri tarafından üretildi ve teslimatları başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün yapılacak.

MODERN HARP SAHASININ TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre; modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen Altay tankının 120 mm 55 kalibre Ana Silah Sistemi, toplam 7118 mm uzunluğa ve 3 ton 103 kilogram ağırlığa sahip. NATO standardına uyumlu mühimmat ve 3 bin metre ekili menzili olan silah sistemi dakikada 6 atış yapabiliyor. Özel alaşımlı çelikten üretilen ana silah sistemi zorlu iklim şartlarında da görev yapabiliyor.

Altay tankı sahaya iniyor

Altay'a entegre edilen 'Kuleye Eş Eksen Yardımcı Silah Sistemi PMT 76/57T (7.62 mm)' makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin özgün tasarımı yer alıyor. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adı konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

Altay tankı sahaya iniyor

ALTAY, MKE MÜHİMMATI İLE VURACAK

40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip Altay tankı, harp sahasında belirlenen hedefleri yine MKE tarafından üretilen 120 mm tank mühimmatı ile vuracak. Altay tankı projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda 'Ana Silah Sistemi' ve 'Eş Eksen Yardımcı Silah' teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi. Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.

Altay tankı sahaya iniyor
Altay tankı sahaya iniyor
Kaynak: DHA

