Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu

Milli Yol Partisi\'nden İsrail Protestosu

Remzi Çayır liderliğindeki Milli Yol Partisi, Gazze saldırılarını protesto etmek için toplandı.

29.09.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindekiler, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak, Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda partili, Kuğulu Park'tan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, aylardır Gazze'nin bombalandığını ve başta kadınlar ile çocuklar olmak üzere insanların öldürüldüğünü belirterek, "Katil İsrail, had ve hudut tanımamaktadır. Üzülerek ifade edelim ki, NATO'da ve benzeri bazı yerlerde ittifakımız konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya'sı, Fransa'sı ne yazık ki, olup biteni seyretmek dışında, gizli gizli alkışlamak dışında hiç kılını kıpırdatmamışlardır. Bugün bile Lübnan, hatta Şam bombalanırken sıranın kendilerine geleceğini düşünmeyen, şu veya bu şekilde aymazlık gösterenler bilmelidirler ki, bu sürecin sonu sarı öküzdür. Sarı öküz kendileridir. Bu sebeple şu an Lübnan'da, Filistin'de artık akıtılan kanların sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir, İsrail'dir ve onların ortağı Avrupa ülkeleridir" dedi.

'PETROL SATIŞINI DURDURUN'

Ardından Müslüman ülkelere seslenen Remzi Çayır, "İçimiz kan ağlayarak ifade ediyoruz ki, halkı Müslüman olan ülkeler, halkı başından İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya bağlanmış olan krallar, saltanat sahipleri suskun ve gözlerini kör etmişler. Kardeşleri orada öldürürken onlar zevk ve sefa içinde Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de dolaşmaktalar. Amerika devletleri veya Avrupa ne derse onu yapmak üzere konuşlanmışlar. Üzülerek, içimiz kan ağlayarak ifade ediyoruz. Halkı Müslüman olan ve yönetimleri hiçbir zaman halkı temsil etmeyen Müslüman ülkeler, Suudlar, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Irak, İran ve diğer ülkeler neredesiniz? 'Ben sizi evlerinizde bile bulur öldürürüm' diyen bir İsrail var. Had ve hudut tanımayan, vicdan tanımayan, insanlık suçu işlemeye devam eden bir İsrail orta yerde duruyor. ve onun destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin silahıyla, Avrupa'nın silahıyla Müslümanlar öldürülüyor. Hal böyleyken biz elimizi kolumuz bağlı bir şekilde olup biteni seyredemeyiz. Hatta daha ileri gidiyor ve söylüyorum; Kabe'nin etrafında tavaf eden Müslümanlar sizin kardeşleriniz öldürülürken, toprağınız işgal edilirken orada tavaf etmeniz bile doğru değil. Buradan son kez petrolü olan ülkelere, halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyoruz; hiç olmazsa bir ay iki ay petrol satmayın. Petrol satışını durdurun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Yol Partisi, İnsan Hakları, Remzi Çayır, Orta Doğu, Politika, Ankara, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:11:08. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement