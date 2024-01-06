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İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı'na layık görülen mimar Pınar Sipahi, Anadolu'nun dokuma mirasını modern tasarımlarla buluşturacak - Son Dakika
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İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı'na layık görülen mimar Pınar Sipahi, Anadolu'nun dokuma mirasını modern tasarımlarla buluşturacak

Tasarım alanında çalışmalar yapan mimar Pınar Sipahi, İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı'na layık görüldü. Sipahi, Anadolu'nun dokuma mirasını modern tasarımlarla buluşturmayı hedefliyor. Türkiye ve İtalya arasında tasarım köprüsü kuran Sipahi, doğduğu toprakları İtalya'da tanıtmayı amaçlıyor. Şövalye ünvanını alan Sipahi, projeleriyle doğduğu topraklara katkı sunmayı hedefliyor.

İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı\'na layık görülen mimar Pınar Sipahi, Anadolu\'nun dokuma mirasını modern tasarımlarla buluşturacak
06.01.2024 - 11:30,
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Tasarım alanındaki çalışmalarıyla İtalya'nın önemli devlet nişanlarından İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı'na layık görülen mimar Pınar Sipahi, Anadolu'nun dokuma mirasını modern tasarımlarla buluşturacak.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Sipahi, Yıldız Teknik Üniversitesinde mimarlık eğitimi aldı.

Doktorasının bir bölümünü, tasarım alanında önemli konuma sahip İtalya'da tamamlayan Sipahi, bu ülkedeki bazı etkinlikler aracılığıyla Türk tasarımlarını da tanıtma fırsatı buldu.

Sipahi, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının, "İtalya Tasarım Günü" projesi kapsamında, İtalya Başkonsolosluğunun davetiyle 2017'den itibaren etkinliğin Türkiye'de düzenlenmesine katkı sundu.

Türk ve İtalyan 64 şirket, 72 tasarımcı, 26 üniversite ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile yüzlerce öğrenci ve tasarım takipçisini 2017'den bu yana bir araya getiren Sipahi'nin çalışmaları, İtalya'nın en yüksek devlet nişanlarından biriyle onurlandırıldı.

Sipahi'ye, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin teklifi ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın onayıyla İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı verildi.

Sipahi'ye nişanı, Venedik Sarayı'nda iki oğluyla katıldığı törende takdim edildi.

Uluslararası başarılara katkı sunanlara verilen geleneksel onurlandırma ödülü

Türkiye ve İtalya arasında adeta tasarım köprüsü kuran Sipahi, şimdi doğduğu toprakları İtalya'da tanıtmayı hedefliyor.

AA muhabirinin görüştüğü Sipahi, İtalya'nın tasarım alanında çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Çeşitli etkinliklerle Türk ve İtalyan tasarımcıları bir araya getirdiğini kaydeden Sipahi, daha önceki etkinliklerle İstanbul ve Ankara gibi merkezleri İtalya'ya tanıtmaya çalıştığını söyledi.

Sipahi, kendisine layık görülen "şövalye" ünvanının, 18. yüzyıldan bu yana özellikle uluslararası başarılara katkı sunanlara İtalya Devleti tarafından verilen geleneksel onurlandırma ödülü olduğunu dile getirdi.

Sipahi, Türkiye'de bu nişanı daha önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu gibi farklı alanlardaki pek çok önemli ismin aldığını söyledi.

"Babam Kemaliyeliler grubuna mesaj gönderdi"

Genelde erkeklerle özdeşleştirilen şövalyelik ünvanını alan Sipahi, annelikten sonra en çok bu ünvanla onurlandığını belirtti.

Sipahi, mutluluğunu ailesiyle paylaştıktan sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Babam şövalye ünvanı aldığımı duyunca hemen Kemaliyeliler grubundaki hemşehrilerimizle paylaştı. 2 oğlum şövalyelik ünvanını aldığımı duyunca, 'Anne bir gün savaş çıkarsa İtalya'ya mı gideceksin?' diye sordu. İtalya, kültürü, arkadaşlığı gibi birçok konuyla şu anki beni oluşturdu."

Şövalye ünvanı aldıktan sonra değişen hedeflerine ve buna uygun geliştirmeye çalıştığı projelerine ilişkin de bilgi veren Sipahi, şunları kaydetti:

"Artık, doğduğum topraklara katkı sunmak hedefindeyim. İtalyan tasarımcılarla Mezopotamya topraklarında moda tasarım projesi gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda 'Enheduanna' adını taşıyan kültür ve tasarım projesini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, sahip olduğumuz değerleri paylaşmak, Doğu'da büyüyen ve ilerlemeye yönelik hedefleri olan gençlere ilham oluşturabilmek, onları kilometreler ötesine ulaştırarak başarılarına katkı sunmak."

Kaynak: AA
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Türkiye, İtalya, Mimar, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı'na layık görülen mimar Pınar Sipahi, Anadolu'nun dokuma mirasını modern tasarımlarla buluşturacak - Son Dakika


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