Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu

06.04.2026 00:20
Edirne’nin Keşan ilçesinde 41 yaşındaki bir şahıs, evinin önündeki otoparkta minibüsünü park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla göğsünden vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

6 EL ATEŞ EDİLDİ

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi. İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. Bu sırada minibüsün yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan içeri 6 el ateş etti. Budak, ağır yaralanırken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Budak’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Budak’ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

POLİS HER YERDE KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Minibüs, polisin incelemesinin ardından yediemin otoparkına çekildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
