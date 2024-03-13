Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Hollanda Başbakanı Rutte Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesini ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Sisi, Rutte ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri görüştüklerini söyledi.

Gazze Şeridi'nde mutlaka ateşkesin sağlanması ve İsrail'in saldırılarının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte'ye bu konuda çaba göstermesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de yaptığını "uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali" olarak nitelendiren Sisi, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin kaderini tehdit edecek bir kara saldırısı başlatma planları konusunda uyardı.

Sisi, Refah'taki sivillerin uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak korunmasından İsrail'i sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Sisi, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik finansal desteğini geçici süreyle askıya alma kararının, tüm insani norm ve değerlere aykırı olduğunu ve Filistinlilerin haklarına çifte standartla davranıldığını bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Sisi, bir BM kuruluşunun tamamının, bazı çalışanlarına yönelik suçlamalar nedeniyle cezalandırılamayacağını, üstelik UNRWA'nın, Gazze'de yardım alma ve dağıtma konusunda ayrıcalıklı bir rol oynadığını ve bu rolden taviz verilmemesi gerektiğini aktardı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkının çektiği acıların, Filistin Devleti'nin tanınması ve ona Birleşmiş Milletler'e tam üyelik verilmesi dışında durmayacağını vurgulayan Sisi, uluslararası çözümün hayata geçirilmesi için çalışılması gerektiğine dikkati çekti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

Söz konusu iddiaların ardından ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Lazzarini, 23 Şubat'ta BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e yazdığı mektubunda İsrail'in iddialarla ilgili kanıt sunmadığını belirtmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsveç ve Kanada'dan bugün ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, iki ülke, UNRWA'ya finansal desteğe yeniden başlayacaklarını duyurmuştu.