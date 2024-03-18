Mısır Dışişleri Bakanı UNRWA'nın varlığının sona ermesinin tehlikeli olacağını belirtti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) varlığının sona ermesinin tehlikeli olacağını belirtti ve uluslararası toplumu, bunun farkına varmaya çağırdı.
Mısır basınına göre, Şukri, başkent Kahire'de UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile basın toplantısı düzenledi.
UNRWA'nın çalışmalarını sürdürmesi için tam destek verildiğini ifade eden Şukri, "Ajansın büyük önemi ve rolü var ve bu sürmelidir." ifadesini kullandı.
Bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteği kesme yönündeki kararlarının, asılsız ve delilsiz suçlamaların ardından alındığına dikkat çeken Şukri, "Filistin halkını destekleyen ajansta çalışan 40 bin çalışanın güvenilirliğine leke sürülmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Şukri, "UNRWA'nın çalışmalarının sürmesi, uluslararası toplumun da ajansın varlığının sona ermesinin doğuracağı tehlikenin farkına varması gerektiğini" dile getirdi.
İsrail, UNRWA Genel Komiseri'ne Gazze'ye giriş izni vermedi
Lazzarini bugün Gazze'nin güneyindeki Refah'a gitmeyi planladığını ancak bölgeye girişinin reddedildiğinin kendisine iletildiğini belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Lazzarini'ye Gazze'ye giriş izninin İsrail tarafından verilmediğini dile getirdi.
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lazzarini'ye Gazze'ye giriş izni verilmediğinin doğru olmadığını iddia etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Romanya, Japonya ve Estonya, İsrail'in iddiaları üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu. Danimarka, mart ayında planlı yardımını yapacağı bildirmişti.
Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), daha sonra kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Mısır Dışişleri Bakanı UNRWA'nın varlığının sona ermesinin tehlikeli olacağını belirtti - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine iş birliği olanakları değerlendirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede çıkan tartışma sonucunda Recep H. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Adana'da Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere ödüller verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise şehit mezarlarına karanfil bırakıldı ve tiyatro oyunu sahnelendi.
Tepebaşı Bölgesi Karalan Mahallesi'nde, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Gözde Pakize Gök ve sağlık personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte yaşlılar adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinlikte, Karalan Mahallesi'nde özel bir alana sertifikalı fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanı, toplumun büyüklerine olan saygı ve sevgiyi simgelemektedir. Fidan dikimi etkinliği, gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatmayı ve yeşil alanların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Çin'de demiryolu-denizyolunun intermodal trenleri, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında 2.000 seferi tamamlayarak yılın ilk çeyreği için belirlenen hedefe vaktinden önce ulaştı. Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Tailin, taşımacılık hacmindeki artışı açıkladı ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olduğunu belirtti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?