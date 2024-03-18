Mısır Dışişleri Bakanı UNRWA'nın varlığının sona ermesinin tehlikeli olacağını belirtti

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) varlığının sona ermesinin tehlikeli olacağını belirtti ve uluslararası toplumu, bunun farkına varmaya çağırdı.

Mısır basınına göre, Şukri, başkent Kahire'de UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile basın toplantısı düzenledi.

UNRWA'nın çalışmalarını sürdürmesi için tam destek verildiğini ifade eden Şukri, "Ajansın büyük önemi ve rolü var ve bu sürmelidir." ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteği kesme yönündeki kararlarının, asılsız ve delilsiz suçlamaların ardından alındığına dikkat çeken Şukri, "Filistin halkını destekleyen ajansta çalışan 40 bin çalışanın güvenilirliğine leke sürülmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Şukri, "UNRWA'nın çalışmalarının sürmesi, uluslararası toplumun da ajansın varlığının sona ermesinin doğuracağı tehlikenin farkına varması gerektiğini" dile getirdi.

İsrail, UNRWA Genel Komiseri'ne Gazze'ye giriş izni vermedi

Lazzarini bugün Gazze'nin güneyindeki Refah'a gitmeyi planladığını ancak bölgeye girişinin reddedildiğinin kendisine iletildiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Lazzarini'ye Gazze'ye giriş izninin İsrail tarafından verilmediğini dile getirdi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lazzarini'ye Gazze'ye giriş izni verilmediğinin doğru olmadığını iddia etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Romanya, Japonya ve Estonya, İsrail'in iddiaları üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu. Danimarka, mart ayında planlı yardımını yapacağı bildirmişti.

Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), daha sonra kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.