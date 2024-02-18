Mısır, İsrail\'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği suçlar için Uluslararası Adalet Divanı\'na dosya sundu

Mısır, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği suçlar konusunda Uluslararası Adalet Divanı'na dosya sunduğunu duyurdu.
Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlar hakkında Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğu dosyanın yanı sıra 21 Şubat'ta mahkeme önünde sunum yapacaklarını açıkladı.
Raşvan, Kahire yönetiminin "1967'den beri işgal edilen Filistin topraklarında İsrail'in uygulamalarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'ndan talep ettiği istişari görüşmeye katılacağı" bilgisini verdi.
Mısır'ın Uluslararası Adalet Divanı'na dosya sunduğunu belirten Raşvan, bu kapsamda sözlü sunumun 21 Şubat'ta yapılacağını ifade etti.
Raşvan, Mısır'ın sunduğu dosyada, "uluslararası insan haklarının ihlal edilerek 75 yıldan uzun süredir devam eden İsrail işgali çerçevesinde Filistinlilerin topraklarının ilhak edilmesi, sınır dışı edilmesi, yerlerinden edilmesinin yanı sıra Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının engellenmesi ve silahlı zoruyla topraklarına el konulması" suçlarına yer verildiğini aktardı.
UAD'de İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin duruşmalar başlıyor
Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar yarın başlayacak.
Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanlarda bulunacak.
Başta İsrail olmak üzere, işgalin devletler ve Birleşmiş Milletler (BM) açısından sonuçlarının da ele alınacağı 6 gün sürecek duruşmalarda her bir devlet ve kuruluş otuzar dakika sunum yapacak.
Yarın, TSİ 12.00'de Filistin tarafının sunumuyla başlayacak duruşmalarda Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sunumu, son gün olan 26 Şubat'ta TSİ 12.00'de gerçekleştirilecek.
Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali sebebiyle Uluslararası Adalet Divanında açtığı dava iki ülke arasındaki çekişmeli yargılama anlamına gelirken, yarın başlayacak danışma görüşü iki devletin karşı karşıya geldiği bir dava niteliği taşımıyor.
Çekişmeli davalardan farklı olarak herhangi bir ad-hoc hakim atanmadığından, danışma görüşü kararını UAD'nin daimi 15 hakimi verecek.
Son Dakika › Güncel › Mısır, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği suçlar için Uluslararası Adalet Divanı'na dosya sundu - Son Dakika
CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi. Parti, il örgütü, ilçe örgütleri ve ilçe belediye başkan adaylarının talep ve mutabakatları üzerine Savaş'ın adaylığını onayladı.
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?