Mısır, İsrail\'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği suçlar için Uluslararası Adalet Divanı\'na dosya sundu

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Mısır, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği suçlar konusunda Uluslararası Adalet Divanı'na dosya sunduğunu duyurdu.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlar hakkında Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğu dosyanın yanı sıra 21 Şubat'ta mahkeme önünde sunum yapacaklarını açıkladı.

Raşvan, Kahire yönetiminin "1967'den beri işgal edilen Filistin topraklarında İsrail'in uygulamalarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'ndan talep ettiği istişari görüşmeye katılacağı" bilgisini verdi.

Mısır'ın Uluslararası Adalet Divanı'na dosya sunduğunu belirten Raşvan, bu kapsamda sözlü sunumun 21 Şubat'ta yapılacağını ifade etti.

Raşvan, Mısır'ın sunduğu dosyada, "uluslararası insan haklarının ihlal edilerek 75 yıldan uzun süredir devam eden İsrail işgali çerçevesinde Filistinlilerin topraklarının ilhak edilmesi, sınır dışı edilmesi, yerlerinden edilmesinin yanı sıra Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının engellenmesi ve silahlı zoruyla topraklarına el konulması" suçlarına yer verildiğini aktardı.

UAD'de İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin duruşmalar başlıyor

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar yarın başlayacak.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanlarda bulunacak.

Başta İsrail olmak üzere, işgalin devletler ve Birleşmiş Milletler (BM) açısından sonuçlarının da ele alınacağı 6 gün sürecek duruşmalarda her bir devlet ve kuruluş otuzar dakika sunum yapacak.

Yarın, TSİ 12.00'de Filistin tarafının sunumuyla başlayacak duruşmalarda Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sunumu, son gün olan 26 Şubat'ta TSİ 12.00'de gerçekleştirilecek.

Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali sebebiyle Uluslararası Adalet Divanında açtığı dava iki ülke arasındaki çekişmeli yargılama anlamına gelirken, yarın başlayacak danışma görüşü iki devletin karşı karşıya geldiği bir dava niteliği taşımıyor.

Çekişmeli davalardan farklı olarak herhangi bir ad-hoc hakim atanmadığından, danışma görüşü kararını UAD'nin daimi 15 hakimi verecek.