MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti - Son Dakika
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MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti

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Milli İstihbarat Teşkilatı, sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Çok sayıda vatandaştan gelen şikâyetler üzerine başlatılan inceleme sonucu gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin, cep telefonlarını sahte istasyonlara bağlayarak kullanıcılara ödeme talep eden sahte mesajlar gönderdiği belirlendi.

10.05.2025 10:05  Güncelleme: 10:28
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan gelen sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yapılan şikâyetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, önemli bulgulara ulaştı.

CEP TELEFONLARINI SAHTE İSTASYONLARA BAĞLIYORLAR

Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

TALİMATLAR "PATRON" KOD ADLI ŞAHISTAN

Sürdürülen çalışmalarda; "Patron" kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova'da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

KULLANICI BİLGİLERİ ÇİN MERKEZLİ BİR SUNUCUYA AKTARILDI

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.

MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

ÇİN UYRUKLU ŞİRKET SAHİBİ DE YAKALANDI

MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şebekenin teknik cihazları, İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şahısların 2025 yılı Mart ayında Türkiye'ye giriş yaptığı, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti

Dolandırıcılık, Operasyon, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Recep Özdemir:
    Memleket ne hâle geldi artik ithal dolandırıcılarımızda var 95 5 Yanıtla
  • Fatma BALCI:
    Bu ülkenin biran önce yabancılardan arınması lazım 81 6 Yanıtla
  • emre123456789:
    bune. ya. yabancılar bile dolandırıcılık yapiyir galiba bu. yabancılar suresiz kalabiliyor 64 2 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Şasırdık mı hayır . 37 4 Yanıtla
  • kamil erol:
    önüne geleni ülkeye sokarsan herşey olur ülkede "ne olursan ol gel" 33 2 Yanıtla
  • R C G:
    din kardeslerimiz. onlar ensar onlar muhacir. 15 10 Yanıtla
  • mossi :
    zekaya bak 19 2 Yanıtla
  • 232379:
    Kimsenin Kızmaya hakkı yok biz istemedikmi yüzde 51 ile gitmesinler kalsınlar diye adamlar ne yapsa haklı herşeyimiz yabancılara satılmadımı şimdi kimse ağlamayacak 14 6 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Reisiniz ne diyor yukarıdaki hırsızsa aşağıya kadar sirayet eder demedi mi??? 8 5 Yanıtla
  • Mehmet Sait Güneş:
    Ülke yol geçen hanına dönmüş.Dünyanın bütün suçlularının merkez üssü Türkiye olmuş.Yazıklar olsun ülkeyi bu hale getirenlere! 7 0 Yanıtla
  • es342646:
    Bunu da duyduk, sahte baz istasyonu, yuh! 4 0 Yanıtla
  • Taner Güneş:
    Dolandırıcımız bile yabancı 4 0 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Nasıl böyle şeyler tasarlayıp yapabiliyorlar nasıl akıllarına geliyor arkaş yaa. 2 0 Yanıtla
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